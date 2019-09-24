Токио наградил фонд Шодиева за развитие отношений между Россией и Японией

В резиденции посла Японии в Москве состоялась церемония награждения почетной грамотой от министра иностранных дел Японии Международного фонда Шодиева - неправительственной благотворительной организации, созданной в 1996 году бизнесменом и филантропом Фаттахом Шодиевым.

Награда была вручена за активную работу Фонда по развитию отношений между Россией и Японией. Как отметил посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки, фонд Шодиева выступил спонсором гастролей японского театра Кабуки, собравшего аншлаги в Москве и Петербурге в сентябре 2018 года - тогда театр приехал в нашу страну впервые за сорок лет в рамках Перекрестного года России и Японии.

Также благодаря поддержке Фонда в Москве уже 10 лет проводится крупнейший в России фестиваль японского искусства J-FEST, собирающий порядка 100 тысяч посетителей.

Посол напомнил и о выставке кимоно Иттику Куботы, выдающегося японского мастера росписи по ткани в древней технике "цудзигахана" (придорожные цветы).

"В 2010 году музей с работами Куботы обанкротился, и уникальная коллекция была выставлена на торги. В этот момент на помощь пришел фонд Шодиева, который не только спас коллекцию от распродажи по частям, но и заново открыл миру красоту традиционных росписей", - отметил Кодзуки.

Кроме того, дипломат напомнил о многолетней практике поддержки Фондом студентов МГИМО.

"Сейчас Фонд занимается продвижением японо-российских отношений через документальные фильмы, - добавил Кодзуки-сан. - При его поддержке был снят фильм "На пути к доверию: русские в Японии", а в настоящее время продолжается работа над другими документальными картинами о контактах наших стран".

Фильм "На пути к доверию" был снят по сценарию бывшего замминистра иностранных дел РФ, посла России в Японии в 1996-2003 годах, одного из ведущих российских специалистов по Японии Александра Панова. Как рассказал "РГ" присутствовавший на церемонии Панов, "Япония - такая страна, что, сколько ее не изучай, всегда останется место для новых открытий. Сейчас мы планируем снять фильм о Хоккайдо, о его особенностях и контактах с нашей страной. Картина может быть готова ближе к концу следующего года. Затем, возможно, будут сделаны еще несколько фильмов о различных префектурах Японии и их связях с Россией. Фильмы увязаны с Годом японо-российских межрегиональных обменов, который пройдет в 2020 году".

Между тем у Шодиева уже есть новые проекты в области развития российско-японских отношений. "Сейчас мы обобщаем запросы от различных культурных организаций, что поможет нам запустить новые проекты", - рассказал он "РГ", однако раскрывать содержание проектов не стал.