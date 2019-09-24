Трамп рассказал, до каких пор будет задерживать помощь Киеву

Вашингтон намерен и дальше задерживать выделение средств Киеву, пока свой вклад в помощь Украине не сделает Европа и другие страны. Об этом заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.

"Я удержу их (средства - прим. "РГ") еще раз и продолжу делать это, пока Европа и другие страны не начнут вносить свой вклад в помощь Украине, потому что они не делают этого. Только Соединенные Штаты. … И я спрашиваю: с чего?" - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Он также подчеркнул, что США все же направили Киеву определенное количество средств.

Ранее газета Washington Post сообщила со ссылкой на чиновников американской администрации, что Трамп отдал распоряжение временно удержать 400 миллионов долларов военной помощи Украине. По словам источников издания, президент сделал это из опасений, связанных с украинской коррупцией, и желания выяснить, стоит ли вообще отправлять Киеву помощь. Соответствующее распоряжение главы Белого дома было передано Госдепартаменту и Пентагону приблизительно за неделю до его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля.