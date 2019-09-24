Трамп поставил ультиматум другим странам по Украине

Как сообщает CNN, Трамп остался непреклонным, утверждая, что он не сделал ничего плохого и не сожалеет о своем поведении, когда дело доходит до Украины и попыток расследования дела сына Байдена.
Напомним, что в понедельник газета The Washington Post впервые сообщила о том, что президент поручил исполняющему обязанности руководителя административно-бюджетного управления Белого дома Мику Малвейни заморозить почти 400 миллионов долларов США военной помощи и помощи в целях безопасности Украине за несколько дней до того, как он говорил с Зеленским.
Позже во вторник, когда его снова спросили о том, почему он заблокировал помощь Украине перед телефонным звонком Зеленскому, Трамп перевел разговор на другую тему и сказал, что другие страны должны внести свой вклад в помощь Украине.
"Никто не дал, я полагаю, больше, чем мы, Украине ... мы считаем, что это очень важно. И, кстати, я не знаю, знаете ли вы это или нет, но этот платеж (400 миллионов долларов - ред.) все же был произведен", - сказал Трамп во время двусторонней встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
"Но я хотел привлечь другие страны - другие страны также должны платить, потому что, честно говоря, это влияет на них больше", - как всегда витиевато сказал американский президент.
Трамп сказал, что он озвучил свои доводы Мику Малвейни, вице-президенту Майку Пенсу, государственному секретарю Майку Помпео, министру финансов Стиву Мнучину и министру торговли Уилбуру Россу. "Итак, я сказал им: подождите. Давай заставим других людей платить", - сказал президент США.
На вопрос о его реакции на растущее стремление демократов к его импичменту, Трамп снова позаимствовал фразу из своей характеристики расследования спецпрокурора Мюллера: "Охота на ведьм". "Я думаю, что это смешно, это охота на ведьм. Я занимаю ведущую позицию в соцопросах. Они не знают, как меня остановить, единственный способ, которым они могут попытаться, - это через импичмент. Такого никогда раньше не было с президентом", - заключил Трамп.