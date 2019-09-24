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24.09.2019 21:09
Рубрика: В мире

Трамп поставил ультиматум другим странам по Украине

Текст: Максим Макарычев
Президент США Дональд Трамп в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН заявил журналистам во вторник утром, что заморозка пакета военной помощи Украине не была связана с делом Хантера Байдена, сыном его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Президент заявил, что он не оказывает никакого давления на украинское правительство, чтобы расследовать деятельность на Украине сына Байдена.
Фото: РИА Новости. Фото: РИА Новости.
Фото: РИА Новости.

Как сообщает CNN, Трамп остался непреклонным, утверждая, что он не сделал ничего плохого и не сожалеет о своем поведении, когда дело доходит до Украины и попыток расследования дела сына Байдена.

Напомним, что в понедельник газета The Washington Post впервые сообщила о том, что президент поручил исполняющему обязанности руководителя административно-бюджетного управления Белого дома Мику Малвейни заморозить почти 400 миллионов долларов США военной помощи и помощи в целях безопасности Украине за несколько дней до того, как он говорил с Зеленским.

Фото: РИА Новости.
Трамп рассказал, до каких пор будет задерживать помощь Киеву

Позже во вторник, когда его снова спросили о том, почему он заблокировал помощь Украине перед телефонным звонком Зеленскому, Трамп перевел разговор на другую тему и сказал, что другие страны должны внести свой вклад в помощь Украине.

"Никто не дал, я полагаю, больше, чем мы, Украине ... мы считаем, что это очень важно. И, кстати, я не знаю, знаете ли вы это или нет, но этот платеж (400 миллионов долларов - ред.) все же был произведен", - сказал Трамп во время двусторонней встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Но я хотел привлечь другие страны - другие страны также должны платить, потому что, честно говоря, это влияет на них больше", - как всегда витиевато сказал американский президент.

Трамп сказал, что он озвучил свои доводы Мику Малвейни, вице-президенту Майку Пенсу, государственному секретарю Майку Помпео, министру финансов Стиву Мнучину и министру торговли Уилбуру Россу. "Итак, я сказал им: подождите. Давай заставим других людей платить", - сказал президент США.

На вопрос о его реакции на растущее стремление демократов к его импичменту, Трамп снова позаимствовал фразу из своей характеристики расследования спецпрокурора Мюллера: "Охота на ведьм". "Я думаю, что это смешно, это охота на ведьм. Я занимаю ведущую позицию в соцопросах. Они не знают, как меня остановить, единственный способ, которым они могут попытаться, - это через импичмент. Такого никогда раньше не было с президентом", - заключил Трамп.

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