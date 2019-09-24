Трамп поставил ультиматум другим странам по Украине

Президент США Дональд Трамп в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН заявил журналистам во вторник утром, что заморозка пакета военной помощи Украине не была связана с делом Хантера Байдена, сыном его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Президент заявил, что он не оказывает никакого давления на украинское правительство, чтобы расследовать деятельность на Украине сына Байдена.

Как сообщает CNN, Трамп остался непреклонным, утверждая, что он не сделал ничего плохого и не сожалеет о своем поведении, когда дело доходит до Украины и попыток расследования дела сына Байдена.

Напомним, что в понедельник газета The Washington Post впервые сообщила о том, что президент поручил исполняющему обязанности руководителя административно-бюджетного управления Белого дома Мику Малвейни заморозить почти 400 миллионов долларов США военной помощи и помощи в целях безопасности Украине за несколько дней до того, как он говорил с Зеленским.

Позже во вторник, когда его снова спросили о том, почему он заблокировал помощь Украине перед телефонным звонком Зеленскому, Трамп перевел разговор на другую тему и сказал, что другие страны должны внести свой вклад в помощь Украине.

"Никто не дал, я полагаю, больше, чем мы, Украине ... мы считаем, что это очень важно. И, кстати, я не знаю, знаете ли вы это или нет, но этот платеж (400 миллионов долларов - ред.) все же был произведен", - сказал Трамп во время двусторонней встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Но я хотел привлечь другие страны - другие страны также должны платить, потому что, честно говоря, это влияет на них больше", - как всегда витиевато сказал американский президент.

Трамп сказал, что он озвучил свои доводы Мику Малвейни, вице-президенту Майку Пенсу, государственному секретарю Майку Помпео, министру финансов Стиву Мнучину и министру торговли Уилбуру Россу. "Итак, я сказал им: подождите. Давай заставим других людей платить", - сказал президент США.

На вопрос о его реакции на растущее стремление демократов к его импичменту, Трамп снова позаимствовал фразу из своей характеристики расследования спецпрокурора Мюллера: "Охота на ведьм". "Я думаю, что это смешно, это охота на ведьм. Я занимаю ведущую позицию в соцопросах. Они не знают, как меня остановить, единственный способ, которым они могут попытаться, - это через импичмент. Такого никогда раньше не было с президентом", - заключил Трамп.