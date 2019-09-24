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24.09.2019 15:00
Рубрика: Общество

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Ученые нашли биомаркеры продления жизни
Текст: Юрий Медведев
Как продлить жизнь? Сегодня наука сходится только в одном рецепт - диета. Все остальное - спорно. Скажем, насколько продление жизни записано с рождения в наших генах? Здесь у ученых нет единодушия. Долгое время считалось, что срок жизни на 20 процентов определяется наследственностью. Если родители дожили до глубокой старости, то и вам дается такой шанс. Однако последние исследования снизили эту цифру до 5-10 процентов.
Сегодня ученые утверждают: главным для долголетия является правильный образ жизни. Фото: REUTERS Сегодня ученые утверждают: главным для долголетия является правильный образ жизни. Фото: REUTERS
Сегодня ученые утверждают: главным для долголетия является правильный образ жизни. Фото: REUTERS

Новая работа группы ученых из Сколтеха, МГУ и Гарвардского университета, опубликованная в журнале Cell Metabolism, позволяет разобраться в самом механизме долголетия. Дело в том, что ими были открыты около 200 генов, которые связаны с увеличением продолжительности жизни. Это дает шанс для поиска средств долголетия не эмпирически, а на основе глубоких знаний.

Фото: AP Photo / Francois Mori
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- Сегодня изучаются различные способы продлить жизнь, - сказал "РГ" один из авторов разработки, научный сотрудник Гарварда и МГУ Александр Тышковский. - Но каков механизм долголетия? Чтобы найти ответ, мы отобрали 17 различных воздействий. Считается, что они могут продлить жизнь. На мышах мы изучали, как они влияют на активность генов животного. Итог экспериментов: определенная группа генов отвечала схожим образом на разные воздействия, у каких-то активность стабильно возрастала, у каких-то - падала. Более того, оказалось, чем сильнее активируется ген, тем дольше проживет животное.

Срок жизни всего на 10 процентов зависит от наследственности

Изучая это явление, ученые обнаружили некоторые клеточные процессы, связанные с долголетием. Например, в ответ на самые разные воздействия снижалась активность генов иммунитета. Но иммунитет стоит на страже нашего здоровья? Однако в реальности с возрастом он часто становится нашим внутренним врагом, может атаковать собственные клетки организма, а хроническое воспаление является причиной многих возрастных заболеваний. Кроме того, в норме иммунитет обычно очень активен, если организм не в порядке, и здоровье под угрозой. Поэтому воздействия, продлевающие жизнь и улучшающие общий уровень здоровья организма, снижают саму необходимость в активации иммунной системы. Говоря образно, когда врагов нет, стража может отдыхать.

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Поняв, как работает механизм долголетия, ученые пошли дальше. Они применили его для поиска новых воздействий, которые могут оказаться более сильными по сравнению с уже известными. Причем разработанный способ позволил сделать поиск предельно простым и дешевым. "Здесь простая логика, - говорит Тышковский. - Проверять эффект каждого нового воздействия на срок жизни у мышей - дело долгое и дорогое. Ведь они живут 3-4 года, а значит, столько времени придется ждать и результат. Поэтому нужна некая систему биомаркеров, которая позволит предсказать эффект той или иной терапии быстро, не дожидаясь смерти животного. Обнаруженные нами группы генов как раз могут быть использованы с этой целью, ведь их активность может быть измерена уже через пару месяцев применения. В итоге мы можем отсечь заведомо неэффективные воздействия и сконцентрироваться на лучших кандидатах. И уже их проверять на мышах".

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