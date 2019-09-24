Ученые нашли биомаркеры продления жизни

Как продлить жизнь? Сегодня наука сходится только в одном рецепт - диета. Все остальное - спорно. Скажем, насколько продление жизни записано с рождения в наших генах? Здесь у ученых нет единодушия. Долгое время считалось, что срок жизни на 20 процентов определяется наследственностью. Если родители дожили до глубокой старости, то и вам дается такой шанс. Однако последние исследования снизили эту цифру до 5-10 процентов.

Новая работа группы ученых из Сколтеха, МГУ и Гарвардского университета, опубликованная в журнале Cell Metabolism, позволяет разобраться в самом механизме долголетия. Дело в том, что ими были открыты около 200 генов, которые связаны с увеличением продолжительности жизни. Это дает шанс для поиска средств долголетия не эмпирически, а на основе глубоких знаний.

- Сегодня изучаются различные способы продлить жизнь, - сказал "РГ" один из авторов разработки, научный сотрудник Гарварда и МГУ Александр Тышковский. - Но каков механизм долголетия? Чтобы найти ответ, мы отобрали 17 различных воздействий. Считается, что они могут продлить жизнь. На мышах мы изучали, как они влияют на активность генов животного. Итог экспериментов: определенная группа генов отвечала схожим образом на разные воздействия, у каких-то активность стабильно возрастала, у каких-то - падала. Более того, оказалось, чем сильнее активируется ген, тем дольше проживет животное.

Срок жизни всего на 10 процентов зависит от наследственности

Изучая это явление, ученые обнаружили некоторые клеточные процессы, связанные с долголетием. Например, в ответ на самые разные воздействия снижалась активность генов иммунитета. Но иммунитет стоит на страже нашего здоровья? Однако в реальности с возрастом он часто становится нашим внутренним врагом, может атаковать собственные клетки организма, а хроническое воспаление является причиной многих возрастных заболеваний. Кроме того, в норме иммунитет обычно очень активен, если организм не в порядке, и здоровье под угрозой. Поэтому воздействия, продлевающие жизнь и улучшающие общий уровень здоровья организма, снижают саму необходимость в активации иммунной системы. Говоря образно, когда врагов нет, стража может отдыхать.

Поняв, как работает механизм долголетия, ученые пошли дальше. Они применили его для поиска новых воздействий, которые могут оказаться более сильными по сравнению с уже известными. Причем разработанный способ позволил сделать поиск предельно простым и дешевым. "Здесь простая логика, - говорит Тышковский. - Проверять эффект каждого нового воздействия на срок жизни у мышей - дело долгое и дорогое. Ведь они живут 3-4 года, а значит, столько времени придется ждать и результат. Поэтому нужна некая систему биомаркеров, которая позволит предсказать эффект той или иной терапии быстро, не дожидаясь смерти животного. Обнаруженные нами группы генов как раз могут быть использованы с этой целью, ведь их активность может быть измерена уже через пару месяцев применения. В итоге мы можем отсечь заведомо неэффективные воздействия и сконцентрироваться на лучших кандидатах. И уже их проверять на мышах".