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24.09.2019 22:23
Рубрика: Спорт

УЕФА объявил о старте Лиги конференций в 2021 году

Текст: Максим Домчев
УЕФА официально объявила название нового клубного турнира, который начнет проводиться с сезона 2021-2022 годов. Он будет носить название Лига конференций.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Об этом на пресс-конференции после заседания исполкома УЕФА, который прошел в Любляне, рассказал глава организации Александр Чеферин. О создании такого турнира в УЕФА заявляли в конце прошлого года. Сегодня же объявили и дату его старта.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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"Турнир, которому дали название Лига конференция будет проводиться с сезона 2021-2022 годов", - заявил президент УЕФА. Схема проведения похожа на Лигу чемпионов и лигу Европы, с одним небольшим изменением. 32 клуба будут разделены на 8 групп по 4 команды. Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала, а занявшие вторые места сыграют с третьими командами в группах Лиги Европы. Победитель турнира получит возможность в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы. Матчи нового еврокубка будут проводится по четвергам.

Также было объявлено, что c сезона 2020/21 изменится регламент Лиги наций УЕФА. Теперь лиги А, В и С будут состоять из 16 сборных, тогда как в лиге D сыграет семь сборных. Команды будут распределены по лигам согласно их положению в Лиге наций-2018/19.

Лига А: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Хорватия, Польша, Германия, Исландия;

Фото: Getty Images/Matthias Hangst/Bongarts
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Лига B: РОССИЯ, Австрия, Уэльс, Чехия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния;

Лига С: Греция, Албания, Черногория, Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдавия;

Лига D: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

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