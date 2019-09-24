Украинский эксперт в прямом эфире "России 1" попросил выгнать его из студии

Украинский политого Вячеслав Ковтун был изгнан из студии на телеканале "Россия 1" во время прямого эфира. Что примечательно, он этом он сам попросил ведущего передачи "Кто против?" Дмитрия Куликова. Просьба украинского эксперта была удовлетворена.

Причиной стал спор в студии, возникший после обсуждения инцидента с бывшей женой главы Нацполиции Украины Сергея Князева, которая была задержана на границе с Польшей при попытке вывезти 650 тысяч евро. Ковтун на повышенных тонах начал перебивать участников передачи, указывая на случай коррупции в РФ (дело полковника ФСБ Кирилла Черкалина), а когда ведущий сделал ему замечание, украинский политолог предложил "дать ему красную карточку".

Просьба была удовлетворена и Ковтуну пришлось покинуть студию.