В Госдуме назвали претензии Киева о морской границе с РФ нерелевантными

Претензии Киева в отношении морской границы Украины и России нерелевантны и вызваны позицией США. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Евгений Федоров.

"Соединенные Штаты Америки преследуют одну единственную задачу - как-либо задеть или оскорбить Россию. И обеспечить лучшие условия для давления на Россию", - прокомментировал он призывы украинской "Госгидрографии" возобновить переговоры с российской стороной по установлению морской границы между Украиной и РФ. В этом ведомстве ранее отметили, что договор о российско-украинской госгранице, заключенный в 2003 году, не установил морские границы. В результате, например, Азовское море осталось "историческим внутренним морем".

"Нам нужно укрепить свои позиции по новой морской границе в решении судебных инстанций о законности выхода Украины из состава СССР", - заключил Евгений Федоров, которого цитирует Федеральное агентство новостей.