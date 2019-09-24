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Рубрика: Власть

В Госдуме назвали претензии Киева о морской границе с РФ нерелевантными

Претензии Киева в отношении морской границы Украины и России нерелевантны и вызваны позицией США. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Евгений Федоров.

Фото: duma.gov.ru
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"Соединенные Штаты Америки преследуют одну единственную задачу - как-либо задеть или оскорбить Россию. И обеспечить лучшие условия для давления на Россию", - прокомментировал он призывы украинской "Госгидрографии" возобновить переговоры с российской стороной по установлению морской границы между Украиной и РФ. В этом ведомстве ранее отметили, что договор о российско-украинской госгранице, заключенный в 2003 году, не установил морские границы. В результате, например, Азовское море осталось "историческим внутренним морем".

"Нам нужно укрепить свои позиции по новой морской границе в решении судебных инстанций о законности выхода Украины из состава СССР", - заключил Евгений Федоров, которого цитирует Федеральное агентство новостей.

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