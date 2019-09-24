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24.09.2019 13:32
Рубрика: В мире

В Испании врачи спасли жизнь пациенту благодаря аорте из 3D-принтера

Текст: Юрий Когалов

Врачи из мадридской больницы им. Грегорио Мараньона спасли жизнь пациенту при помощи изготовленной на 3D-принтере аорты. Как пишет El Mundo, уникальная операция, первая подобного рода в Испании, была проведена в апреле, однако рассказали о ней только сейчас.

Фото: Вольга
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Как отметили в клинике, мужчина из-за повреждения аорты находится на грани смерти, и нужно было срочно что-то предпринять. К счастью, врачи вспомнили об аналогичном случае, произошедшем в США, и о принятом там решении. "Мы изготовили 3D-протез поврежденной области в самой больнице менее чем за 10 часов, и имплантировали его в рекордно короткие сроки, прежде чем кровотечение привело к смерти, чего мы постоянно опасались", - рассказал сосудистый хирург Хавьер Рио Гомес.

По его словам, если бы в клинике не было собственной лаборатории с 3D-принтером, и врачам пришлось бы обращаться в специализированные фармацевтические компании, протез они бы получили только через 30 дней. Столько ждать было просто нельзя.

На основе данных, полученных после различных обследований больного (в первую очередь, радиологического), была создана компьютерная модель аорты, которую и загрузили в принтер. Готовая форма прошла стерилизацию, а затем ее имплантировали пациенту. При необходимости хирург мог бы поработать с протезом на специальном испытательном стенде.

Как заявил Рубен Перес Маньянес, глава комиссии, отвечающей за 3D-печать в больнице им. Грегорио Мараньона, при изготовлении искусственных органов внутри клиники пациенты гораздо быстрее получают необходимую помощь. К тому же такое протез идеально подходит им по форме и размерам, что ускоряет выздоровление. Тот пациент, которому впервые вживили изготовленную на 3D-принтере аорту, был выписан уже через 48 часов.

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"Это был первый раз, когда что-то подобное было проделано в Испании, врачи подарили мне жизнь", - рассказал сам Хосе Хулиан.

Больница им. Грегорио Мараньона является пионером в этой области в Испании. Лаборатория с 3D-принтером появилась тут в 2013 году. Начиналось все с изготовления моделей поврежденных органов, сломанных костей, чтобы врачи могли лучше подготовиться к хирургическому вмешательству. Эти же формы позволяли наглядно объяснить пациентам, что с ними произошло и какой процедуре их подвергнут. А спустя некоторое время опытом травматологов начали пользоваться и врачи других специальностей.

В мире Европа Испания
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