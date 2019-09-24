В ЮАР сыну принца принца Гарри и Меган Маркл дали новое имя

Британский принц Гарри, его супруга герцогиня Сассекская Меган (урожденная Маркл) их сын Арчи прибыли в ЮАР с первой официальной поездкой за пределами Соединенного Королевства, передает ТАСС. Члены королевской семьи провели несколько встреч, в том числе - с женщинами-старейшинами в одном из самых криминальных районов Кейптауна.

На встрече "обсуждались вопросы преодоления бедности и расширения возможностей социального роста" для молодежи и, в первую очередь, женщин, которые в Африке входят в число наименее защищенных групп.

После встречи 5-месячный сын принца Гарри по местной традиции получил от женщин-старейшин имя на языке коса, одном из официальных языков ЮАР. Мальчика назвали Нцика, что означает "стержень силы".

В поездке по Африке принцу Гарри также предстоит посетить Ботсвану, Анголу и Малави.