Длинные вечерние платья в пол - у женщин, строгие костюмы, бабочки - у мужчин, блеск дорогих украшений. Для легендарного театра оперы Ла Скала в Милане атмосфера вполне себе привычная. Если бы не одно "но" - впервые в истории по красной дорожке дефилировали футболисты! Игроки и тренеры, которые прибыли на церемонию вручения премий ФИФА The Best - лучшим игрокам и тренерам сезона-2018/19.

Лучшим игроком ФИФА в шестой раз в карьере стал Лео Месси. Фото: AP

Место гала-вечера было выбрано не случайно. Не секрет, что президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино очень любит классическую музыку и именно благодаря его стараниям ФИФА смогла договориться с властями Милана. По словам Инфантино, у оперы и футбола много общего - эмоции, страсть и любовь миллионов.

"Милан - город, пропитанный футбольными традициями, а итальянский футбол - он как музыка. Разумеется, выбор места ФИФА The Best был неслучаен", - отметили в пресс-службе Международной федерации.

Главное, как и положено в театре, происходило на сцене. Лучшим футболистом мира стал капитан "Барселоны", аргентинец Лионель Месси. По итогам мирового опроса игроков и тренеров Месси набрал 48 баллов. Вторым стал голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк (38 баллов). Замкнул тройку португалец Криштиану Роналду, выступающий за "Ювентус" (36 баллов).

Для Месси приз лучшему игроку мира ФИФА стал шестым в карьере, однако он признался, что очень волновался перед объявлением итогов:

- Это очередное большое признание для меня. Да, я не раз говорил, что для меня индивидуальные награды вторичны, а команда превыше всего. Но сегодня для меня особенный день, потому что я здесь с семьей и детьми. Они впервые были рядом. Мои сыновья - большие любители футбола, и это прекрасный день, чтобы разделить его с ними.

Обошлись без Криштиану

Любое шоу не обходится без скандала. На сей раз проблемы организаторам доставил Криштиану Роналду, который попросту проигнорировал приглашения от ФИФА и на церемонию не явился.

При этом он внимательно следил за трансляцией из Милана, а по ее завершении оставил философский пост в Instagram.

"Терпение и настойчивость - два качества, которые отличают профессионала от любителя. Все великое начиналось с малого. Нельзя достичь всего, но можно приложить все усилия для достижения цели. Помните, что после ночи всегда наступает рассвет", - написал Криштиану.

Любопытно, что Роналду также принимал участие в голосовании и на первое место поставил одноклубника Маттейса де Лигта. На втором месте, по версии португальца, оказался полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг, а на третьем - форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе.

Лучшим тренером года назвали Юргена Клоппа из "Ливерпуля", а представитель этого же английского клуба - бразилец Алиссон удостоился приза лучшему голкиперу.

Награду за лучший гол имени легендарного венгра Ференца Пушкаша неожиданно для многих взял его земляк, молодой игрок клуба "Дебрецен" Даниэль Жори.

Наконец, в символическую сборную ФИФА вошли: Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия), Маттейс де Лигт ("Аякс" / "Ювентус", Нидерланды), Серхио Рамос ("Реал", Испания), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды), Марсело ("Реал", Бразилия), Лука Модрич ("Реал", Хорватия), Френки де Йонг ("Аякс" / "Барселона", Нидерланды), Эден Азар ("Челси" / "Реал", Бельгия), Килиян Мбаппе ("ПСЖ", Франция), Лионель Месси ("Барселона", Аргентина), Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия).

Женское счастье

Уже с начала года боссы ФИФА анонсировали, что начнут уделять большее внимание развитию и поддержке женского футбола.

Так, с 2019 года Международная федерация футбола решила награждать не только только лучшую футболистку и тренера, но также команду и лучшего вратаря. В ФИФА подчеркнули, что данные номинации введены для того, чтобы подчеркнуть гендерное равенство в политике федерации.

"Это еще один шаг в нужном направлении, чтобы поднять престиж женского футбола", - отметил заместитель генерального секретаря федерации Звонимир Бобан.

В итоге лучшей из лучших стала нападающая сборной США Меган Рапино, которая на ЧМ-2019 помогла своей сборной выиграть Кубок мира. Обладателем награды лучшему тренеру женских команд объявили американку Джилл Эллис, а статуэтку лучшего вратаря увезла Сари ван Венендал из Нидерландов.

Что до символической сборной, то она выглядит так: Сари ван Венендал (Нидерланды), Люсия Бронз (Англия), Нилла Фишер (Швеция), Келли О Хара (США), Венди Ренар (Франция), Амандин Анри (Франция), Джули Эрц и Роуз Лавелье (обе - США), Марта (Бразилия), Алекс Морган и Меган Рапино (обе - США).

Особо стоить отметить еще одну номинацию ФИФА The Best, вызвавшую овации зала, - "лучшему болельщику". В этом году им признана Сильвия Грекко из Бразилии, которая ходит со слепым сыном-аутистом по имени Николас на стадион и рассказывает ему ход матчей любимого "Палмейраса".