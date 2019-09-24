В Минске планируют развить собственную систему военного ПО

Сославшись на мировой опыт, который свидетельствует о том, что многие страны работают над объединением системы вооружений в единый замкнутый контур управления, руководитель комитета дал понять, что и в РБ эксперты заняты решением аналогичной задачи.

Программное обеспечение, по его словам, особенно для военных нужд, - очень чувствительный продукт, уточнив, что при использовании иностранного продукта в сфере обороны, не исключены определенные риски. "Поэтому для нас стратегически важно сохранить и развить собственную систему, которая даст уверенность в безопасности в этом компоненте", - подчеркнул Головченко.

Кстати, добавил он, производимые в РБ системы противодействия беспилотным летательным аппаратам и радиоэлектронного подавления находятся на очень высоком уровне. "Буквально на днях мы завершили испытания для представительных делегаций из региона Ближнего Востока. С уникальными, наверное, характеристиками для систем такого класса", - рассказал военный эксперт.

Прокомментировал он и сомнительную информацию о поставках, якобы, белорусского оружия в воюющие или находящиеся под санкциями страны, назвав их элементом фейковых новостей. "Ни один из этих вбросов не подтвердился. Более того, нам приносили извинения на официальном уровне, включая ООН, по этому поводу. Хочу со всей ответственностью заявить, что в Беларуси создана одна из самых стройных и профессиональных систем экспортного контроля, которая просто не допускает каких-то утечек на системном уровне из нашей страны - ни технологий, ни изделий", - сообщил гость студии.

Касаясь темы производства стрелкового оружия, председатель Госкомвоенпрома уточнил, что предприятие "БСВТ - новые технологии" в Витебской области продолжает реализовывать данный проект, который включает и выпуск патронов трех калибров. "На этой площадке, ведется работа по регламенту, ремонту и обслуживанию авиационных ракет, есть планы на развитие и другого производства. То есть фактически формируется целый промышленный кластер, связанный с боеприпасами и взрывчатыми веществами".

Говоря о зарплатах в оборонном секторе, Головченко заметил, что Госкомвоенпром соблюдает требование правительства и президента, чтобы темп роста зарплаты был увязан с ростом производительности труда. "У нас есть возможность привлекать на работу высококвалифицированную молодежь, которая не вся стремится только в Парк высоких технологий. Многие себя находят, и им очень интересно работать в создании сложных систем", - поделился перспективами отрасли ее руководитель.