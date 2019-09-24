В Москве пройдут мероприятия по китайской культуре

В церемонии открытия приняли участие посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, первый зампредседателя Общества российско-китайской дружбы Галина Куликова, член Постоянного комитета провинциального комитета КПК и начальник отдела пропаганды провинции Цзилинь Ши Юйган.

Чжан Ханьхуэй напомнил, что в нынешнем году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, что имеет большое значение в истории дипломатии двух стран. Он выразил уверенность, что серия культурных мероприятий будет содействовать дальнейшему углублению обмена и сотрудничества обеих стран в культурной области, взаимопониманию между народами.

Галина Куликова рассказала о красотах провинции Цзилинь с ее прекрасными пейзажами, живописными местами, как, например, гора Чанбайшань и река Сунхуацзян, которые широко известны по всему миру. Один из шестидесяти вузов региона, университет Цзилинь, взаимодействует с Институтом Дальнего Востока Российской академии наук. Нынешнее мероприятие привлечет больше российских бизнесменов, ученых и туристов в Цзилинь.

Ши Юйган отметил, что в последние годы сотрудничество между провинцией и российскими регионами развивалось плодотворно. Россия уже стала крупнейшим направлением заграничных инвестиций Цзилиня и второй страной-источником по числу туристов. Гуманитарные обмены между двумя сторонами также основательно продвигаются, сказал чиновник, и выразил надежду, что мероприятие посодействует усилению взаимодействия, сотрудничества, совместному развитию в различных областях.