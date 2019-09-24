Паулина Андреева написала сценарий сериала. А Федор Бондарчук станет его режиссером. Его сын - Сергей Бондарчук - одним из продюсеров, наряду с Романом Прыгуновым и Алексеем Киселевым. А главные роли сыграют Константин Богомолов, Олег Меньшиков, Елена Лядова, Роза Хайруллина и Ксения Раппопорт. Сериал называется "Псих". И самое интересное тут не только в том, что все смешалось - Федор Бондарчук не снимал сериалы. Андреева не была сценаристом, хотя и пробовала себя как режиссер - ее короткий метр "Плачу с вами" даже отметили на "Кинотавре", а Прыгунов в первую очередь - режиссер. А в том, что пришла пора экспериментов.

В Москве провели презентацию нового онлайн-ресурса more.tv, который в тестовом режиме начал работу уже 24 сентября. На нем представлены и наши, и зарубежные фильмы и сериалы. Как говорит его генеральный директор Денис Горшков: "Наконец-то, "Ивановы-Ивановы" встретятся с "Ходячими мертвецами", а "Воронины" с культовыми "Друзьями" на одном сервисе". А еще - специально для more.tv будут создавать свой контент. И сериал "Псих" - лишь один из проектов.

Буквально на следующей неделе "Кинопоиск" и "Яндекс" расскажут, какие фильмы и сериалы намерены снимать они для своей интернет-платформы. За ними обнародуют свои идеи онлайн-кинотеатр OKKO и "Рамблер". Мы - и зрители, и творцы - вступаем в новую эпоху. Недавно обозреватель "РГ" говорила на эту тему с генеральным продюсером одного из крупных телеканалов, и он правильно заметил, что потребуется еще много времени, пока интернет-ресурсы создадут такие библиотеки контента, которые на сегодняшний день имеются у телеканалов. Это правда. Но, тем не менее, все стремительно меняется. И, например, Вячеслав Муругов - который "вышел за рамки" генерального продюсера телеканала, и стал еще курировать и другие каналы и интернет-контент, поступил очень прозорливо. У онлайн-платформ сегодня только один способ "обогнать" телеканалы - снимать так ново, смело и провокационно, что зритель в первую очередь потянется к ним.

Что же еще будут снимать для more.tv? В производстве находятся несколько проектов. Медицинская драма "Чудо-доктор" с Денисом Шведовым и Анастасией Талызиной в главных ролях - первая серия только что вошла в программу фестиваля сериалов "Пилот". Комедийная драма "Чики" режиссера Эдуарда Оганесяна с Ириной Горбачевой, Варварой Шмыковой, Ириной Носовой, Аленой Михайловой в главных ролях. Это - история четырех подруг из маленького городка, решивших завязать с работой на трассе и попытать счастья в новом деле. Криминальная драма "Калина" - основанная на реальных событиях история женщины, которой удалось не только стать одним из самых влиятельных теневых авторитетов Москвы, но при этом одновременно сотрудничать с МВД и КГБ. Провокационная трагикомедия про порно-индустрию "Happy End" - вот в ней Роман Прыгунов выступил как режиссер, а сценарий написал модный нынче писатель Александр Цыпкин. Тема порно никогда не приходит одна: уже известно, что снимаются несколько новых фильмов, посвященных ей - на разных студиях. Так что дело лишь за тем, у кого выйдет наиболее качественный проект, и кому удастся зацепить аудиторию.

На more. tv уже в октябре выйдет эксклюзивное шоу Сергея Светлакова и Александра Незлобина "СТЕNDАП АНДЕGRАУНД", где молодые стендап-комики будут учиться правильно шутить и при этом конкурировать между собой. Кроме того, в разработке находятся проект "История русского Интернета" Тимура Бекмамбетова и многое другое. Все сериалы и шоу будут выходить под брендом more originals уже в этом сезоне.

А пока они готовятся, зрителям будет полезно и приятно узнать, что премьеры новых российских сериалов будут выходить на сервисе еще до эфира на ТВ. Среди самых ожидаемых премьер сезона - сериалы телеканала СТС - "Филатов" с Федором Бондарчуком, "Кухня. Война за отель" с Дмитрием Нагиевым и Дмитрием Назаровым, новый сезон сериала "Ивановы-Ивановы", второй сезон детского хита "Царевны". Первые серии комедии "Дылды" с Павлом Деревянко появятся на сервисе уже с 24 сентября.

Премьеры зарубежных сериалов будут выходить одновременно со всем миром. 24 сентября на more.tv стартуют главная премьера сезона на американском ТВ - криминальная драма с Томом Пэйном и Майклом Шином "Блудный сын" (канал FOX), комедия с Кирстен Данст "Как стать Богом в Центральной Флориде" (Showtime), позднее осенью - триллер с Джулией Ормонд "По расчету" (BBC), подростковая драма от создателей "Сплетницы" - "В поисках Аляски" (Hulu), десятый сезон популярного зомби-апокалиптического сериала "Ходячие мертвецы" (FOX) и многие другие.

На сервисе также эксклюзивно доступны - новый сезон нашумевшей антиутопии "Рассказ служанки", экранизация романа Джозефа Хеллера в постановке Джорджа Клуни "Уловка-22" (Hulu), испанский эротический триллер "Влечение" (Canal+) с Марио Касасом, драма по роману Элены Ферранте "Моя гениальная подруга" (HBO), адаптация детективного бестселлера "Маленькая барабанщица" (AMC), новые яркие экранизации BBC по романам Агаты Кристи "Испытание невиновностью" и "Убийства по алфавиту" и многие другие проекты.

Где смотреть: В Интернете на сайте more.tv. С 24 сентября подписка также появится в пакетах Ростелекома и МегаФон ТВ.

Сколько стоит: Подписка обойдется 299 рублей в месяц.

Что важно: На новой платформе эксклюзивно представлен контент эфирных телеканалов холдинга Национальная Медиагруппа, а также ВГТРК - компания выступила партнером more.tv.

* Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"