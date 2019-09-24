Матчем между "Химками" и польским клубом "Зелена-Гура" в среду на столичной арене в Петровском парке стартует чемпионат Единой лиги ВТБ с участием 13 команд из пяти стран.

С учетом весьма громких трансферов межсезонья в различных клубах главная интрига заключается в том, смогут ли команды "большой пятерки" бросить вызов многолетнему чемпиону ЦСКА, чья гегемония уже изрядно поднадоела любителям баскетбола. Но ведь московские армейцы вовсе не виноваты в том, что из года в год оказываются сильнее конкурентов. Так что слово исключительно за главными соперниками "красно-синих".

Их четверо: подмосковные "Химки", краснодарский "Локомотив-Кубань", питерский "Зенит" и казанский УНИКС.

Химчане, руководимые Римасом Куртинайтисом, провели мощнейшую селекцию. Помимо прихода ряда известных зарубежных игроков, все же главный итог трансферной кампании заключается в том, что впервые в истории под знаменами одной команды собраны три российских игрока, имеющих солидный опыт выступлений в НБА, - лучший бомбардир Единой лиги Алексей Швед, перешедший с берегов Невы Сергей Карасев и Тимофей Мозгов, вернувшийся из-за океана, где он становился чемпионом Лиги.

Ряд матчей нашего турнира и Евролиги БК "Химки" проведет на вместительной и суперсовременной арене в Петровском парке, и это еще один большой плюс качественной работе клубного менеджмента.

"Локомотив-Кубань" минувшим летом поменял главного тренера, заключив контракт с авторитетным итальянским специалистом Лукой Банки. "Железнодорожники" значительно и качественно обновили состав, подписав нескольких крепких американцев, игрока сборной, участника чемпионата мира-2019 Григория Мотовилова, вернув после четырехлетнего перерыва литовца Мантаса Калниетиса.

В "Химках" собрались вместе три наших игрока, выступавших в НБА, - Тимофей Мозгов, Алексей Швед и Сергей Карасев

Есть изменения и в менеджменте кубанцев. Снова в клубе соотечественник Калниетиса Гинас Руткаускас, менеджер с хорошей репутацией в России и Европе, который являлся вице-президентом ПБК "Локомотив-Кубань" с 2012 по 2014 год. И теперь прибалт снова на этой должности. Он как раз и занимался формированием боевого состава на предстоящий сезон.

- Спортивные задачи у нас всегда максимальные, - сказал президент "Локо" Андрей Ведищев. - Это борьба за титулы во всех турнирах, в которых участвуем, возвращение в Евролигу через удачное выступление в Еврокубке. О том, насколько достижимы эти цели, можно будет объективно судить уже в ближайшее время. Посмотрим, как проявят себя игроки, пополнившие команду в межсезонье. В любом случае наш "Локо" должен предстать перед болельщиками ярким и уверенным в себе коллективом.

Питерский "Зенит" собрал из других клубов баскетболистов с опытом игры за сборную России - Дмитрия Хвостова (экс-"Локо"), Андрея Зубкова ("Химки"), Антона Понкрашова (УНИКС). Плюс очень серьезное пополнение из-за рубежа, включая перешедшего из мадридского "Реала" опытного мексиканца Густаво Айона.

УНИКС вчера матчем против греческого "Олимпиакоса", который тренирует бывший рулевой сборной России Дэвид Блатт, открыл в Москве Кубок Александра Гомельского. Титулованные гости взяли верх со счетом 70:66. Матч между ЦСКА и другим представителем Эллады "Промитеасом" завершился уже после подписания этого номера "РГ".

В "регулярке" Единой лиги 13 команд сыграют в два круга. Восемь сильнейших выйдут в плей-офф. На всех стадиях турнира с выбыванием серии проводятся до двух побед одной из команд по схеме "1-1-1".

Где будем смотреть

25 сентября, среда

"Матч ТВ"

20.25. "Химки" - "Зелена-Гура" (Польша). Прямая трансляция.