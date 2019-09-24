В РФС заявили об отсутствии претензий со стороны ФИФА, УЕФА и ВАДА

У международных футбольных властей и у Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) нет никаких претензий к Российскому футбольному союзу. Угроз недопуска сборной России к чемпионату мира-2022 в Катаре не существует.

Об этом директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников заявил ТАСС. "Никаких претензий к РФС со стороны ФИФА, УЕФА и ВАДА нет", - заявил он. Таким образом РФС дал исчерпывающий комментарий по поводу информации, распространенной сегодня The Telegraph. Британская газета опубликовала статью, в которой утверждается, что футбольную сборную России якобы могут не допустить к участию в чемпионате мира 2022 года в Катаре из-за вопросов ВАДА к данным московской допинг-лаборатории.

Связь между двумя этими темами в принципе прослеживается слабо, особенно с учетом того, что российской стороне в лице РУСАДА и Минспорта, но никак не РФС, пока предстоит лишь дать ответы на определенные вопросы, и ничего более. Но британские СМИ ради броских заголовков тут же принялись смешивать все воедино. Такие информационные вбросы с их стороны стали регулярными после того, как Англия уступила России право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года.

Британские журналисты пугали своими читателей то русскими хулиганами, то расизмом, то еще какими-то ужасами. После того, как футбольные болельщики приехали в Россию на ЧМ и лично убедились, что все эти страшилки ничего общего с реальностью не имеют, вид эти издания имели весьма бледный. Но, как показывает нынешняя история, от проверенных методов "информирования" читателей на Туманном Альбионе отказаться не готовы.