В России могут ужесточить требования к продаже алкоголя

Продавать алкоголь в заведениях, площадь залов в которых меньше 20 квадратных метров, и которые находятся в многоквартирных домах и прилегающих к ним территориях, могут запретить. Соответствующий законопроект принят Госдумой в I чтении.

"Этот тот минимум стандарт (20 кв. м - прим. ред.), меньше которого практически ни стол, ни стул нельзя уже поставить. Вполне допускаю во втором чтении, если вы поддержите, эти цифры можно будет обсуждать", - сказал, представляя законопроект, депутат Ильдар Гильмутдинов.

По словам первого заместителя руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Исаева, заведения, о которых идет речь, получили название "наливайки". Они характерны для всех регионов и являются "псевдопредприятиями" общественного питания, продающими алкоголь. Как правило, они помогают обойти закон, запрещающий продажу алкоголя после 23:00. Чаще всего они расположены в многоквартных домах, жильцы которых не довольны дебошами гостей.

Данный закон не обязателен для применения властями регионов. "Те субъекты, которые считают, что подобного рода "наливайки" должны быть закрыты, воспользуются правом и их закроют, а те, кто считают, что такая практика никак не мешает жизни граждан, нет такой потребности, те соответствующую норму принимать не будут, и она не вступит в силу непосредственно", - пояснил Исаев.