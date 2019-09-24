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24.09.2019 08:44
Рубрика: Экономика

В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу

Текст: Роман Маркелов

В России ведется работа над удаленной идентификацией мобильных абонентов по лицу и голосу, что позволит ускорить внедрение виртуальных SIM-карт (eSIM). Об этом во вторник пишут "Известия".

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Идентификация пользователей eSIM может быть основана на Единой биометрической системе, которая сейчас используется для удаленной идентификации банковских клиентов по лицу и голосу, рассказали изданию в "Ростелекоме".

Таким образом, технология позволит заключать договоры и менять сотового оператора или SIM-карту без посещения офисов самого оператора. Это может быть реализовано, в частности, через сканирование QR-кода в личном кабинете в приложении или на сайте оператора.

Ранее замглавы Минкомсвязи Олег Иванов сообщал, что законодательных ограничений для внедрения виртуальных SIM-карт в России нет. В интервью "Известиям" в сентябре вице-премьер Максим Акимов говорил, что вопросы, связанные с безопасностью и идентификацией абонента, будут решены в течение года, после чего eSIM будут запущены.

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