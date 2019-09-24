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24.09.2019 18:40
Рубрика: Культура

В российский прокат выходит фильм о Леонардо да Винчи

Текст: Сусанна Альперина
Картина "Леонардо да Винчи. Неизведанные миры", которую называют самым ожидаемым арт-фильмом года, выходит в российский прокат 3 октября. Московская премьера пройдет 29 сентября, одновременно с мировым релизом, приуроченным к 500-летию со смерти Леонардо да Винчи.

2019-й во всем мире - год памяти великого гения, к специальным мероприятиям в честь которого присоединяется и Россия. Премьера в Москве состоится в первом зале киноцентра "КАРО 11 Октябрь". Фильм представит директор Итальянского Института культуры в Москве Луиджина Педди.
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А в преддверии его представления, стоит сказать о ленте вот что. Название картины по- итальянски звучит "Io, Leonardo", по-английски "Amazing Leonardo". Это новый проект от создателей картин "Микеланджело. Бесконечность" и "Музеи Ватикана в 3D". Обе они могут гордиться тем, что стали лидерами по сборам в своем жанре.

Кстати, специальные предпремьерные показы фильма о Леонардо да Винчи состоятся в Третьяковской галерее в Москве, в кинотеатре "Аврора" в Санкт-Петербурге и во многих городах России. За ними стоит крупнейший Российско-итальянский кинофестиваль RIFF. В прошлом году он проводился в пятый раз, показы было решено продлить на целый год, и премьера фильма "Леонардо да Винчи. Неизведанные миры" завершает цикл. Новый - шестой по счету - RIFF. пройдет в Москве с 12 по 24 ноября. У него очень сильная программа, о которой "РГ" напишет позднее.

Фото: Дмитрий Буланов/РИА Новости
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А пока сконцентрируемся на новом художественно-документальном фильме. Он снят в сверхвысоком разрешении 4K и представляет собой уникальное путешествие в сознание Леонардо да Винчи. С помощью самых современных технологий в фильме воссозданы и великие произведения, и изобретения гения, а через мощные художественные образы раскрыта глубина личности их творца. Спецэффекты картины были отдельно представлены на 49-м кинофестивале Гиффони (Giffoni Film Festival).

Военные машины, анатомические исследования и монументальные творения, разработанные Леонардо да Винчи для Людовико Сфорца, благодаря передовым методам цифрового моделирования и анимации искусство оживает на глазах. "Самые потрясающие работы мастера: "Джоконда", "Поклонение магов", "Дама с горностаем", "Атлантический кодекс" и многие другие оживают на экране", - пишет о картине итальянская Corriere della sera. Научным консультантом фильма выступил Пьетро К. Марани, профессор истории современного искусства Политехнического университета Милана.

Фото: Andy Kropa/Invision/AP
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Режиссер картины - Хесус Гарсес Ламберт ("Караваджо. Душа и кровь" и другие фильмы). В роли Леонардо да Винчи - один из самых востребованных кино- и театральных актеров Италии Лука Арджентеро. Лука начинал как телеведущий и модель, а провокационная роль в фильме "Сатурн в противофазе" Ферзана Озпетека принесла ему мировой успех как актеру. Роль в фильме "Не такой, как… кто?" Умберто Картени - номинации на итальянский "Оскар" - премию "Давид ди Донателло". Он также снимался в фильмах "Мечта по-итальянски" Микеле Плачидо, "Ешь, молись, люби" Райана Мерфи с Джулией Робертс, играл в спектакле "Влюбленный Шекспир".

Также в фильме "Леонардо да Винчи. Неизведанные миры" появляются Анджела Фонтана в роли Чечилии Галлерани, Массимо Де Лоренцо, который играет герцога Лодовико Сфорца. Голос рассказчика принадлежит Франческо Паннофино.

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