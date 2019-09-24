В сельских школах по всей России открылись цифровые "Точки роста"

Квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры и роботы "прописались" в сельских школах по всей стране. В рамках нацпроекта "Образование" одновременно открылись 2049 центров цифрового, технического и естественно-научного развития детей "Точка роста". География - самая широкая: от Камчатки до Калининграда. В Башкирии открылось 133 "точки", в Иркутской области - 60, в Курганской - 32, Ленинградской - 28...

- Эти центры предоставят новые возможности нашим детям, которые действительно будут творить будущее, - сказала замминистра просвещения Марина Ракова. - Над проектом трудилась большая команда "Фонда развития новых форм образования" и ведущие вузы России - МГТУ им. Баумана, ИТМО, Сколтех, МФТИ.

Что важно? В классах появилось не только новое оборудование: все педагоги прошли переподготовку. А это значит, что в школах малых городов и сел совершенно по-новому будут проходить уроки технологии, информатики, ОБЖ.

По словам Марины Раковой, на уроках "Основы безопасности жизнедеятельности" дети будут изучать информационную безопасность, кибергигиену, научатся ориентироваться внутри огромного пространства "больших данных". На уроках технологии - погружаться в виртуальную и дополненную реальность, знакомиться с аддитивными технологиями, проектировать, моделировать, заниматься "чем-то совсем новым".

А после уроков на базе "Точек роста" будут проходить кружки и секции, ребята смогут собирать роботов, создавать 3D-модели, заниматься промыленным дизайном и даже геоинформационным анализом. Плюс - готовиться к участию в региональных и федеральных конкурсах, форумах, слетах. Вместе с детьми осваивать цифровые технологии и посещать мастер-классы смогут их родители.

Справка "РГ"

"Точки роста" позволят сделать современное цифровое образование доступным для детей из самых удаленных уголков страны. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Образование". На его осуществление в 2019 году из федерального бюджета выделено 3 миллиарда 80 миллионов рублей. Через пять лет в стране должно появится 16 тысяч таких центров.