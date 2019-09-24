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24.09.2019 15:20
Рубрика: Общество

В сельских школах по всей России открылись цифровые "Точки роста"

Текст: Ксения Колесникова
Квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры и роботы "прописались" в сельских школах по всей стране. В рамках нацпроекта "Образование" одновременно открылись 2049 центров цифрового, технического и естественно-научного развития детей "Точка роста". География - самая широкая: от Камчатки до Калининграда. В Башкирии открылось 133 "точки", в Иркутской области - 60, в Курганской - 32, Ленинградской - 28...
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

- Эти центры предоставят новые возможности нашим детям, которые действительно будут творить будущее, - сказала замминистра просвещения Марина Ракова. - Над проектом трудилась большая команда "Фонда развития новых форм образования" и ведущие вузы России - МГТУ им. Баумана, ИТМО, Сколтех, МФТИ.

Что важно? В классах появилось не только новое оборудование: все педагоги прошли переподготовку. А это значит, что в школах малых городов и сел совершенно по-новому будут проходить уроки технологии, информатики, ОБЖ.

Фото: Александр Корольков
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По словам Марины Раковой, на уроках "Основы безопасности жизнедеятельности" дети будут изучать информационную безопасность, кибергигиену, научатся ориентироваться внутри огромного пространства "больших данных". На уроках технологии - погружаться в виртуальную и дополненную реальность, знакомиться с аддитивными технологиями, проектировать, моделировать, заниматься "чем-то совсем новым".

А после уроков на базе "Точек роста" будут проходить кружки и секции, ребята смогут собирать роботов, создавать 3D-модели, заниматься промыленным дизайном и даже геоинформационным анализом. Плюс - готовиться к участию в региональных и федеральных конкурсах, форумах, слетах. Вместе с детьми осваивать цифровые технологии и посещать мастер-классы смогут их родители.

Справка "РГ"

"Точки роста" позволят сделать современное цифровое образование доступным для детей из самых удаленных уголков страны. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Образование". На его осуществление в 2019 году из федерального бюджета выделено 3 миллиарда 80 миллионов рублей. Через пять лет в стране должно появится 16 тысяч таких центров.

Общество Образование Реформа образования
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