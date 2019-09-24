В США полицейский надел наручники на детей в возрасте шести лет

В США полицейский был уволен за то, что арестовал и надел наручники на двух детей в возрасте шести лет, обучающихся в начальной школе, сообщает NBC News.

Начальник полиции Орландо (штат Флорида) Орландо Ролон, сам воспитывающий троих детей в возрасте до 11 лет, объявил, что в прошлый четверг офицер Деннис Тернер, который отвечает за охрану одной из школ, превысил служебные полномочия.

По словам шефа полиции, офицер грубо нарушил должностную инструкцию, предписывающую, что сотрудник полиции должен получить санкцию руководства на арест ребенка младше 12 лет.

Тернер проигнорировал это правило, когда арестовал 6-летнюю чернокожую Кайю Ролл за то, что она устроила истерику и пнула одноклассника в начальной школе Академии Люциуса и Эммы Никсон. Об этом рассказала бабушка девочки Мералин Киркланд.

Офицер взял у ребенка отпечатки пальцев и надел на нее наручники. Когда об этом узнали в местном отделении полиции, его начальник немедленно приказал Тернеру отпустить ребенка.

Однако офицер не успокоился и спустя несколько часов арестовал шестилетнего мальчика-инвалида, который находился на лечении в центре содержания под стражей несовершеннолетних, а затем был отпущен на несколько часов к своему родственнику. Тернер посчитал, что ребенок сбежал из приюта и по возвращении также арестовал его.

В дело опять пришлось вмешаться его непосредственному начальнику. В полиции Орландо дали понять, что ретивый офицер опозорил местных стражей порядка на всю Америку. Правозащитники тем временем утверждают, что в Соединенных Штатах резко возросло количество случаев, когда полицейские без всяких на то оснований притесняют чернокожих подростков и детей-инвалидов, заковывая их в наручники за плохое поведение.