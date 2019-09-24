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24.09.2019 19:58
Рубрика: В мире

Метка остудит пыл клиентов

Британцы нашли способ бороться с "серийными покупателями"
Текст: Андрей Васильев
Российская газета - Федеральный выпуск № 214(7972)
Британские интернет-магазины модной одежды путем введения "умной метки" намерены бороться с так называемыми "серийными покупателями", которые отправляют обратно предметы, которые они носили непродолжительное время, ссылаясь на закон о защите прав потребителей.
Фото: Из личного архива Дины Хитровой.
От чего можно отказаться в магазине с пользой для природы

Бирка R-Turn, разработанная экспертами одной из британских компьютерных компаний, крепится к передней части любого предмета одежды: она настолько объемна, что покупатель не может носить товар, не снимая метки. При этом ее нельзя будет прикрепить обратно. Если она будет удалена, клиент потеряет право на возмещение расходов и возврат товара. Покупки в интернете кардинально изменили способы покупок и возврата ненужных товаров. Огромное количество людей стали "серийными покупателями". То есть теми, кто часто покупает большие количества одежды, носит ее в своей повседневной жизни, а затем возвращает товары ретейлеру, получая все свои деньги обратно. При этом возвращенные товары часто имеют признаки износа или повреждения и не могут быть перепроданы, поэтому их измельчают и сжигают или перерабатывают.

А как у нас?

Как сообщили "РГ" в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), по статистике, в российские магазины одежды фактически возвращается каждый третий товар. Однако проблема с "серийными покупателями" стоит не так остро, как в Британии. "Подобное поведение потребителей не фиксируется в значительных объемах и не представляет собой проблемы для ретейлеров. Львиная доля возвратов приходится на онлайн-магазины и связана скорее с некорректным выбором одежды без примерки, чем со специфичным потребительским поведением покупателей. Для решения этой проблемы онлайн-ретейлеры активно модернизируют собственные сайты, предлагают подробные инструкции по подбору размеров, улучшают качество изображений и меняют типы фигур в каталогах, ориентируясь на запрос потребителей. Вопрос внедрения "умных бирок" сегодня не стоит перед ретейлом, тем более если это приведет к удорожанию продукции", - отметили в АКОРТ.

Подготовила Екатерина Ясакова

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