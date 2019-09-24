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Рубрика: Происшествия

Угрозы в Сети

Вербовщики боевиков ищут сторонников среди молодежи
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 214(7972)
Вербовщики в террористические группы активно обрабатывают студентов в российских вузах. Об этом стало известно на открывшемся вчера в Москве форуме "Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде".

По словам первого замначальника управления аппарата Национального антитеррористического комитета Михаила Качалина, фиксируются случаи вербовок студентами однокурсников в ряды сторонников международных террористов. "Необходимо наращивать наши усилия по защите молодежи от террористической идеологии. В мае текущего года к уголовной ответственности были привлечены два студента одного из вузов Сибирского региона, которые в период с 2016 по 2018 год завербовали шесть сверстников для участия в боевых действиях на стороне террористов в Сирии. Есть аналогичные примеры и в ряде других регионов", - сообщил Качалин.

Фото: iStock
Для школ установлены новые антитеррористические требования

Для противодействия подобной деятельности со следующего года десять ведущих вузов начнут выпуск специалистов по антитеррору. "Активнее заработают созданные на базе 10 университетов учебно-методические центры по антитеррористической подготовке специалистов", - рассказал представитель НАК.

Неспокойно и в некоторых школах. В текущем году в девяти регионах выявлены ученики, поддерживающие идеи о школьном насилии. Об этом сообщил замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимир Макаров. В то же время полицейские выявили и обезвредили 29 лиц, занимавшихся вербовкой несовершеннолетних в социальные группы, поддерживающие насилие в школах. Речь идет, в том числе, об участниках групп, пропагандирующих скулшутинг и кибербуллинг.

Происшествия Терроризм Антитеррор Общество Образование
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