Вербовщики в террористические группы активно обрабатывают студентов в российских вузах. Об этом стало известно на открывшемся вчера в Москве форуме "Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде".

По словам первого замначальника управления аппарата Национального антитеррористического комитета Михаила Качалина, фиксируются случаи вербовок студентами однокурсников в ряды сторонников международных террористов. "Необходимо наращивать наши усилия по защите молодежи от террористической идеологии. В мае текущего года к уголовной ответственности были привлечены два студента одного из вузов Сибирского региона, которые в период с 2016 по 2018 год завербовали шесть сверстников для участия в боевых действиях на стороне террористов в Сирии. Есть аналогичные примеры и в ряде других регионов", - сообщил Качалин.

Для противодействия подобной деятельности со следующего года десять ведущих вузов начнут выпуск специалистов по антитеррору. "Активнее заработают созданные на базе 10 университетов учебно-методические центры по антитеррористической подготовке специалистов", - рассказал представитель НАК.

Неспокойно и в некоторых школах. В текущем году в девяти регионах выявлены ученики, поддерживающие идеи о школьном насилии. Об этом сообщил замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимир Макаров. В то же время полицейские выявили и обезвредили 29 лиц, занимавшихся вербовкой несовершеннолетних в социальные группы, поддерживающие насилие в школах. Речь идет, в том числе, об участниках групп, пропагандирующих скулшутинг и кибербуллинг.