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24.09.2019 17:38
Рубрика: В мире

Верховный суд Испании дал добро на эксгумацию останков Франко

Текст: Юрий Когалов

Правительство Испании теперь сможет эксгумировать останки диктатора Франсиско Франко (1892-1975) из мемориального комплекса "Долина павших" и перезахоронить их на кладбище Мингоррубио. Во вторник Верховный суд пиренейского королевства дал зеленый свет планам премьер-министра Педро Санчеса. Комиссия из шести судей единогласно отклонила иск потомков генералиссимуса, выступающих против эксгумации. Отказали им и в просьбе перезахоронить каудильо в склепе мадридского кафедрального собора Альмудена (это единственный вариант, на который была согласна семья Франко).

Фото: Astrid Kviseth / NTNU University Museum
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Представители правящей Испанской социалистической рабочей партии приветствовали решение Верховного суда. Сам Санчес, отправившийся в Нью-Йорк, где проходит Генеральная ассамблея ООН, назвал вынесенный вердикт "победой испанской демократии". А вице-премьер Кармен Кальво заверила, что власти проведут эксгумацию "очень быстро". "Чем скорее, тем лучше, потому что это надо сделать как можно дальше от избирательной кампании (внеочередные парламентские выборы назначены на 10 ноября - прим. "РГ")", - отметила она.

Представители других партий также одобрительно или хотя бы нейтрально отреагировали на судебное решение. И только правая "Вокс" раскритиковала его, по мнению ее членов, было проигнорировано желание родственников похоронить их предка там, где они хотят, что крайне безответственно и возрождает утихшую с годами ненависть между сторонниками и противниками Франко.

Впрочем, небольшой шанс остановить (или отложить) работы в "Долине павших" у потомков диктатора все же есть. Ранее они неоднократно заявляли, что подадут апелляцию в Конституционный суд, если Верховный не поддержит их. К тому же в настоящее время действие лицензии на проведение работ в "Долине павших" приостановлено из опасений, что они могут представлять угрозу безопасности людей и имуществу.

Фото: Пресс-служба Фонда "Археология"
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Примечательно, что предложение социалистов перезахоронить Франко звучало еще во время предвыборной кампании 2015 года, по их инициативе был принят закон об исторической памяти. Однако взяться за это дело Санчес смог, только когда возглавил правительство в июне 2018 года. Но то, что ему представлялось делом нескольких недель, растянулось в итоге на полтора года - из-за различных юридических и судебных проволочек. Была даже назначена дата эксгумации - 10 июня 2019 года, однако Верховный суд парализовал работы буквально за несколько дней до этого. И вот теперь этот запрет был снят.

Между тем пока судьба останков Франко решалась в зале суда, валенсийские художники обратились к руководству агентства Национальное наследие с просьбой отдать им надгробную плиту, чтобы превратить ее в произведение современного искусства. Они готовы создать из нее предмет, который будет приносить "радость всем любителям экспериментального, сложного запутанного и порой непонятного искусства".

В мире Европа Испания
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