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"ВКонтакте" появилась новая возможность заработать

Текст:   Антон Благовещенский
24.09.2019,  
18:33

Обычные пользователи "ВКонтакте" и администраторы групп получили возможность зарабатывать, создавая материалы о товарах с AliExpress и используя в них реферальные ссылки на торговую площадку.

За каждую покупку по персональной ссылке автор материала получит комиссию.

Кроме того, "ВКонтакте" реализовала возможность прикреплять товары к статьям, фотографиям или историям - до пяти товаров к каждому материалу. Добавлять товары можно из "ВКонтакте" или мини-приложения AliExpress, отмечая предметы на фото. Ранее такая возможность работала только с записями.

В тестировании партнерской программы с AliExpess могут принять участие все желающие. Для этого понадобится зарегистрироваться.

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