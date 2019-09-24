"ВКонтакте" появилась новая возможность заработать

Обычные пользователи "ВКонтакте" и администраторы групп получили возможность зарабатывать, создавая материалы о товарах с AliExpress и используя в них реферальные ссылки на торговую площадку.

За каждую покупку по персональной ссылке автор материала получит комиссию.

Кроме того, "ВКонтакте" реализовала возможность прикреплять товары к статьям, фотографиям или историям - до пяти товаров к каждому материалу. Добавлять товары можно из "ВКонтакте" или мини-приложения AliExpress, отмечая предметы на фото. Ранее такая возможность работала только с записями.

В тестировании партнерской программы с AliExpess могут принять участие все желающие. Для этого понадобится зарегистрироваться.