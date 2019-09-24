Власти Италии разрешили школьникам прогуливать уроки для защиты климата

Министр образования Италии Лоренцо Фьорамонти разрешил ученикам пропускать занятия для участия в массовых протестах по защите климата. При этом родители не должны будут писать объяснительные записки по поводу отсутствия детей в школе.

Речь идет о международном экологическом мероприятии "Пятница будущего" ("Fridays for Future"). Выступления активистов в защиту окружающей среды в основном проходят как раз в школьное время. По мнению министра, который являет представителем ориентированной на защиту климата партии "Движение пять звезд", "посещение экологического мероприятия, является самым важным уроком для детей".

"Уважаемые руководители школ, уважаемые преподаватели. Дорогой мир школы, я посылаю это письмо, чтобы призвать вас активно бороться с изменением климата. Это важная битва. Вероятно, мы являемся последним поколением, которое все еще может изменить курс "Титаника" и позволит выжить человечеству на этой прекрасной планете", - цитирует обращение министра в Facebook газета il Fatto Quotidiano.

Фьорамонти рекомендовали также руководителям школ проводить совместные мероприятия, посвященные климатическому саммиту в рамках ООН, а также предусмотреть в школьной программе учебный курс по экологии. В свою очередь, ряд видных политиков, в том числе, лидер партии "Лега" Маттео Сальвинии раскритиковал министра за попытку организовать "массовый прогул" школьников в Италии.