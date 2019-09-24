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Рубрика: В мире

Власти Италии разрешили школьникам прогуливать уроки для защиты климата

Текст: Александр Саможнев
Министр образования Италии Лоренцо Фьорамонти разрешил ученикам пропускать занятия для участия в массовых протестах по защите климата. При этом родители не должны будут писать объяснительные записки по поводу отсутствия детей в школе.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Речь идет о международном экологическом мероприятии "Пятница будущего" ("Fridays for Future"). Выступления активистов в защиту окружающей среды в основном проходят как раз в школьное время. По мнению министра, который являет представителем ориентированной на защиту климата партии "Движение пять звезд", "посещение экологического мероприятия, является самым важным уроком для детей".

Фото: Яна Воротовова.
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"Уважаемые руководители школ, уважаемые преподаватели. Дорогой мир школы, я посылаю это письмо, чтобы призвать вас активно бороться с изменением климата. Это важная битва. Вероятно, мы являемся последним поколением, которое все еще может изменить курс "Титаника" и позволит выжить человечеству на этой прекрасной планете", - цитирует обращение министра в Facebook газета il Fatto Quotidiano.

Фьорамонти рекомендовали также руководителям школ проводить совместные мероприятия, посвященные климатическому саммиту в рамках ООН, а также предусмотреть в школьной программе учебный курс по экологии. В свою очередь, ряд видных политиков, в том числе, лидер партии "Лега" Маттео Сальвинии раскритиковал министра за попытку организовать "массовый прогул" школьников в Италии.

В мире Европа Италия Климат на Земле
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