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24.09.2019 08:25
Рубрика: В мире

Власти Рима подняли цены на вход в Колизей

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вход в Колизей становится все дороже. С 1 ноября цена за вход в археологический парк Колизей, который позволяет посетить Флавийский амфитеатр, Римский форум и Палатинский холм, вырастет с 12 до 16 евро, сообщает Roma Today.

Об этом решении впервые сообщили итальянские СМИ в марте этого года, и теперь власти Вечного города оформили это официально.

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости
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В дополнение к "базовому" также можно будет приобрести билет от 18 евро, который будет действителен в течение двух дней, что позволит туристам посетить Колизей (включая его арену), Римский форум, Палатинский холм и такие достопримечательности, как Дом Ливии и Дом Августа, Неронский криптопортико, Домус Транзитория и Санта Мария Антиква.

Вход в Колизей останется бесплатным для детей до 18 лет, а также некоторых преподавателей и студентов. Два евро заплатят за вход в Колизей 18−25-летние граждане из государств-членов ЕС. Также останется несколько дней в году с бесплатным входом в Колизей для всех желающих.

Последний раз цена на билет в амфитеатр поднималась в 2008 году. Как пояснил директор Археологического парка Колизея Альфонсина Руссо, цена билета на вход в исторические памятники в настоящее время стала ниже, чем на "многие другие сопоставимые достопримечательности". По его словам, "базовый" билет на посещение Нью-Йоркского метрополитена стоит 22 евро, билет в Версаль - 18, в музей Ватикана - 17, в Лувр - 15 евро.

Впрочем, оппоненты данного решения потребовали от властей предоставить сведения, как будут использоваться поступившие средства. В частности, будут ли они целиком использованы для улучшения культурного наследия итальянской столицы и не осядут ли в карманах частных лиц или организаций.

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