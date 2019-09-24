Во время полумарафона в Монреале умер участник забега

24-летний спортсмен скончался во время забега в канадском Монреале из-за проблем с сердцем.

В Монреале во время ежегодного полумарафона, который проводится с 1979 года, произошла трагедия. За несколько километров до финиша у одного из участников забега - 24-летнего Патрика Нили - произошел сердечный приступ, сообщает Global News. Несмотря на все старания медиков, мужчина скончался.

Этот инцидент вызвал несколько вопросов к медицинским службам, которые прибыли на место лишь спустя семь минут. Однако организаторы забега сообщили о том, что все экстренные службы были задействованы в день забега.

На монреальском марафоне уже возникали подобные проблемы. В 2011 году 30-летний мужчина скончался из-за проблем с сердцем. Четыре года назад проблемы с сердцем возникли у женщины и мужчины. Причем 46-летний мужчина уже на следующий год принял участие в забеге вместе с врачом, который его спас.