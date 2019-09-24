Волейболисты из РФ сенсационно проиграли Словении в четвертьфинале ЧЕ

На чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд сборная России в четвертьфинале сенсационно проиграла команде Словении - 1:3.

В четвертьфинале сборная России встречалась с хозяевами турнира словенцами, которых в групповом раунде легко переиграли в трех партиях. Россияне были явными фаворитами этого поединка, что отразилось на настрое игроков. Проблемы начались уже на старте первой партии.

Несколько ошибок добавили волнения. У команды не наблюдалось легкости и уверенности. По ходу партии россияне почти все время выступали в роли догоняющих. Главный тренер команды Туомас Саммелвуо пытался как-то встряхнуть своих игроков, но ничего не помогло - 23:25.

Начало второго сета не добавило оптимизма. Уже на старте словенцы смогли оторваться в счете на пять очков, и все старания российской команды долгое время не приводили ни к чему. Лишь ближе к концу сета удалось сократить отставание до минимума, но затем словенцы выдали неплохую концовку и выиграли и вторую партию - 25:22.

Вот тут-то в успех поверили уже и сами словенцы. Они даже немного испугались того, что могут сотворить сенсацию и откровенно провалили третий отрезок матча - 21:25. Казалось бы, сборная России наконец-то пришла в себя и сейчас соперник будет наказан, но словенцев неудача в третьем сете только раззадорила - 25:21. И Россия выбывает из турнира.

"Задачу команда не выполнила. Мы играли против команды, которая провела домашний матч на большом подъеме. Причины необходимо будет разобрать",- заявил ТАСС генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.