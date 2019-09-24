Новости

Во время полумарафона в Монреале умер участник забега 07:10
Сенатор устроил стрельбу возле здания парламента Гаити 06:59
Волейболисты из РФ сенсационно проиграли Словении в четвертьфинале ЧЕ 06:46
Соловьев разорался в эфире из-за "либерального бреда" 06:33
Ученые выяснили, сколько нужно есть орехов для профилактики ожирения 06:19
В Хабаровском крае человек и тигр погибли в схватке 05:55
В Совфеде осудили желание Трампа и Дуды остановить "Северный поток-2" 05:42
Атомный крейсер "Омск" атаковал "вражескую" субмарину 05:34
Жители Камчатки ощутили двухбалльное землетрясение 05:06
В ЕАО ввели режим ЧС из-за неготовности к отопительному сезону 04:45
Прокуратура проведет проверку после пожара на плавбазе у Курил 04:42
Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках 04:40
В Японском море крылатая ракета "Уран" ударила по дрейфующей цели 04:06
Мадуро рассказал о поездке в Россию 03:50
С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек 03:39
Глава Пентагона призвал Германию увеличить расходы на оборону 02:57
Токио наградил фонд Шодиева за развитие отношений между Россией и Японией 01:35
ФНС применит риск-ориентированный подход к тотализаторам и букмекерам 01:13
Скворцова рассказала, как изменилась продолжительность жизни россиян 00:55
Названы регионы России, где чаще пропадают дети 00:44
В Петербурге пассажир погиб под поездом метрополитена 00:41
В Госдуме назвали претензии Киева о морской границе с РФ нерелевантными 00:03
Трамп не стал связывать размещение войск в Польше с Россией 23.09.2019
Алиссон из "Ливерпуля" признан ФИФА лучшим вратарем 23.09.2019
Путин поздравил российских гимнасток 23.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
24.09.2019 06:46
Рубрика: Спорт

Волейболисты из РФ сенсационно проиграли Словении в четвертьфинале ЧЕ

Текст: Максим Домчев
На чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд сборная России в четвертьфинале сенсационно проиграла команде Словении - 1:3.

В четвертьфинале сборная России встречалась с хозяевами турнира словенцами, которых в групповом раунде легко переиграли в трех партиях. Россияне были явными фаворитами этого поединка, что отразилось на настрое игроков. Проблемы начались уже на старте первой партии.

Фото: worldcup.2019.fivb
Россиянки уступили Китаю на Кубке мира по волейболу

Несколько ошибок добавили волнения. У команды не наблюдалось легкости и уверенности. По ходу партии россияне почти все время выступали в роли догоняющих. Главный тренер команды Туомас Саммелвуо пытался как-то встряхнуть своих игроков, но ничего не помогло - 23:25.

Начало второго сета не добавило оптимизма. Уже на старте словенцы смогли оторваться в счете на пять очков, и все старания российской команды долгое время не приводили ни к чему. Лишь ближе к концу сета удалось сократить отставание до минимума, но затем словенцы выдали неплохую концовку и выиграли и вторую партию - 25:22.

Вот тут-то в успех поверили уже и сами словенцы. Они даже немного испугались того, что могут сотворить сенсацию и откровенно провалили третий отрезок матча - 21:25. Казалось бы, сборная России наконец-то пришла в себя и сейчас соперник будет наказан, но словенцев неудача в третьем сете только раззадорила - 25:21. И Россия выбывает из турнира.

"Задачу команда не выполнила. Мы играли против команды, которая провела домашний матч на большом подъеме. Причины необходимо будет разобрать",- заявил ТАСС генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Спорт Волейбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Первого октября бюджетникам повысят зарплату
В Совфеде осудили желание Трампа и Дуды остановить "Северный поток-2"
В Госдуме назвали претензии Киева о морской границе с РФ нерелевантными
Мадуро рассказал о поездке в Россию
С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек