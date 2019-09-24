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24.09.2019 19:23
Рубрика: Экономика

Волин: Региональные телеканалы начнут вещать в "цифре" в ноябре

Текст: Юлия Кривошапко
Региональные каналы начнут выходить в эфир в цифровом формате с ноября. Трансляция будет вестись на канале Общественного телевидения России (ОТР). Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин в рамках форума "Вся Россия" в Сочи.
Фото: РИА Новости. Фото: РИА Новости.
Фото: РИА Новости.

У региональных каналов будет три часа утреннего эфира ОТР и два - вечернего, чтобы показывать местные новости и программы в цифровом формате. "Врезки начнут выходить в эфир с ноября этого года. До конца ноября мы планируем, что все регионы, где врезки должны появиться, уже будут в эфире", - сказал Волин.

Фото: iStock
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Замглавы Минкомсвязи уточнил, что в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также еще нескольких регионах, где каналы не подавали заявки в федеральную конкурсную комиссию для вещания на Общественном телевидении России, будут выходить федеральные версии эфира ОТР.

О том, что решение о врезке региональных телеканалов в первый мультиплекс (ОТР как раз входит в его состав) принято, в апреле говорил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, это позволит сохранить муниципальное и региональное ТВ.

В России идет поэтапный от аналогового к цифровому телевидению. Он должен завершиться 14 октября, когда аналоговые передатчики отключатся в 21 регионе последней "волны" перехода.

По прогнозам Минкомсвязи, на этом этапе, как и на предыдущих, особых сложностей не будет. Сейчас, по словам Алексея Волина, уделяется большое внимание работе с людьми, которые находятся вне зоны охвата цифровым эфирным вещанием.

В регионах четвертого этапа это примерно 12 тысяч домохозяйств. "По нашему прогнозу, это количество сократится примерно до семи-восьми тысяч. Преимущественно, это будут отказники", - уточнил Волин.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи Переход на цифровое телевидение
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