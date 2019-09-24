Володин призвал английских парламентариев к диалогу

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с членом британской палаты лордов Джоном Андерсоном, виконтом Уэверли. В ходе переговоров он призвал к диалогу между парламентариями РФ и Великобритании.

Встреча состоялась "на полях" IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии, в котором приняли участие представители 65 стран.

"У нас абсолютно нет коммуникации между парламентом России и парламентом Великобритании. Вы - первый человек из парламента Великобритании, с которым мы общаемся", - отметил Володин.

Отсутствие диалога не позволяет реализовывать в достаточной мере пожелания народов обеих стран, заявил председатель Госдумы. При этом он призвал найти "ту тональность, которая бы не подменяла работу исполнительной власти".

Володин подчеркнул, что "изоляционизм - плохой путь, как мы понимаем, закрытость ни к чему хорошему не приводит".

Он привел пример из мировой истории: "Сталин, и Черчилль, и Рузвельт сидели за одним столом и принимали решения, как сделать мир лучше, как его спасти от фашизма, как остановить кровопролитие, и не мешало им ничего - ни идеология, ни противоречия".

И сегодня, подчеркнул спикер, нет настоящих препятствий, которые бы помешали сесть за стол переговоров.

Андерсон согласился с тем, что диалог между парламентариями важен.

"Я хочу посмотреть, что мы можем сделать вместе, чтобы мир стал лучше", - сказал британский лорд.