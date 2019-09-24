Вышел новый трейлер продолжения мультфильма "Холодное сердце"

Напряженное путешествие, сопряженное с тьмой опасностей и терний, множественные говорящие сущности всех мастей, включая титанических и злокозненных, насылаемые стихийные бедствия, магия и выходящий на бис разуплотняемый снеговик-комик!

Disney показал новый трейлер сиквела своего сверхуспешного мультфильма "Холодное сердце", незатейливо названный "Холодное сердце 2" (Frozen 2).

По его сюжету Эльза, Анна, Кристофф, олень Свен и тот самый комик Олаф отправляются на север - на предмет раскрытия тайн, как водится.

Российская премьера - 28 ноября.

Оригинальное "Холодное сердце" вышло в 2013 году и при бюджете в 150 миллионов собрало в прокате 1,2 миллиарда долларов.

Первый трейлер смотрите здесь.

Ранее сообщалось, что Эльзу потребовали сделать лесбиянкой.