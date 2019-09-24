Новости

Вышли два тизера хоррор-сериала М. Найта Шьямалана 12:12
Умер один из создателей "Симпсонов" и "Рика и Морти" Джоэл Мендел 11:07
Опубликован список 100 лучших фильмов XXI века 23.09.2019
Вышел новый тизер "Сторожа" Юрия Быкова 23.09.2019
Умер легендарный актер хорроров, звезда фильмов Роба Зомби Сид Хэйг 23.09.2019

Вышел новый трейлер продолжения мультфильма "Холодное сердце"

Новости
    24.09.2019, 11:33
Текст:   Олег Усков

Напряженное путешествие, сопряженное с тьмой опасностей и терний, множественные говорящие сущности всех мастей, включая титанических и злокозненных, насылаемые стихийные бедствия, магия и выходящий на бис разуплотняемый снеговик-комик!

Фото: kinopoisk.ru
Российский мультфильм "Маша и Медведь" вышел в британский прокат

Disney показал новый трейлер сиквела своего сверхуспешного мультфильма "Холодное сердце", незатейливо названный "Холодное сердце 2" (Frozen 2).

По его сюжету Эльза, Анна, Кристофф, олень Свен и тот самый комик Олаф отправляются на север - на предмет раскрытия тайн, как водится.

Российская премьера - 28 ноября.

Оригинальное "Холодное сердце" вышло в 2013 году и при бюджете в 150 миллионов собрало в прокате 1,2 миллиарда долларов.

Первый трейлер смотрите здесь.

Ранее сообщалось, что Эльзу потребовали сделать лесбиянкой.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Александр Друзь вернется в "Что? Где? Когда?" после скандала 23.09.2019
Вышел трейлер "Вторжения" - продолжения "Притяжения" Бондарчука 23.09.2019
Вышел новый тизер полнометражного продолжения "Во все тяжкие" 23.09.2019
Кристина Асмус рассказала о постельной сцене в фильме "Текст" 23.09.2019
⧣ Голливуд
Фото: twitter.com/ TrekCore
Актер из "Стартрека" и "Баек из склепа" Арон Айзенберг умер в 50 лет 23.09.2019
"Тайна печати дракона" лидирует в российском прокате, "Рэмбо" провалился 23.09.2019
Фото: Анджелина Джоли стала "вечной" блондинкой 22.09.2019
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер "Аэронавтов" с Фелисити Джонс и Эдди Редмэйном 22.09.2019
Сарик Андреасян показал трейлер "Комы" - "нашего ответа Нолану" 22.09.2019
Вышел трейлер фильма с Сергеем Безруковым в роли боевого робота 21.09.2019
⧣ фэнтези
Фото: Сергей Савостьянов/ РГ
"Я вас люблю": Джеки Чан извинился, что не смог приехать в Россию 16.09.2019
Появились подробности по второму приквелу "Игры престолов" 13.09.2019
Netflix случайно "слил" дату премьеры "Ведьмака" 12.09.2019