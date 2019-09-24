Высокие темпы роста производства зафиксированы в ЕАЭС

Промышленное сотрудничество стран Евразийского экономического союза демонстрирует устойчивую динамику и продолжает развиваться высокими темпами. Этот вывод содержится в докладе, одобренном консультативным комитетом ЕЭК, по результатам мониторинга и анализа реализации основных направлений кооперации за истекший год, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

В частности, констатируется в докладе, подписаны учредительные документы инжинирингового центра по станкостроению, принято решение о разработке программы развития космических и геоинформационных услуг, создана рабочая группа высокого уровня по вопросам интеграционного взаимодействия. Кроме того, утверждена концепция цифровой трансформации промышленности, запущен пилотный проект Евразийской сети оптимизации производственных процессов и трансфера технологий.

А всего в истекшем году в сфере промышленности принято 36 правовых актов органов союза, в том числе одно распоряжение Высшего Евразийского экономического совета, четыре решения и распоряжения Межправсовета, восемь актов Совета ЕЭК и 23 акта Коллегии ЕЭК.

Благодаря принятым странами ЕАЭС мерам, в том числе в реализации основных направлений, продолжилась тенденция по наращиванию объемов промышленного производства. В 2018 году "положительные темпы прироста промышленности были обеспечены не только во всех странах ЕАЭС, но и практически во всех отраслях промышленности", - подчеркнул директор департамента промышленной политики ЕЭК Николай Кушнарев.

Следует добавить, что, по данным ЕЭК, промышленное производство по ЕАЭС в прошлом году выросло на 3,1%, причем в большинстве стран союза рост оказался значительно существеннее: в Армении - на 4,3%, Беларуси - на 5,7%, Казахстане - на 4,1%, Кыргызстане - на 5,4%.