Зачем Сергею Светлакову монгольский и хинди

На презентации будущих российских сериалов "Пилота" Сергей Светлаков и Александр Незлобин представили новый документальный сериальный проект. Сергей Светлаков рассказал о нем "РГ".

На фестивале "Пилот" вы не только работали в жюри, но и представили с Александром Незлобиным новый документальный сериал "СашаФромРаша". Почему стали его делать? Где выйдет и какова в нем ваша роль?

Сергей Светлаков: Это отдельные истории путешествий, поиска правды и себя в этом мире - всё, конечно, через юмор и другие близкие нам эмоции...Первая история - о Незлобе в Америке. Дальше хотим снять "СашаФромРаша на Берлин" - о нашем "трипе" по Европе с финальным концертом в Берлине 9 мая. Но это пока лишь мысли. Это проект нашей студии "Свердловск", снятый за собственные деньги, отсюда и степень откровенности в нем...На какой платформе он окажется, еще не знаем - пока идут переговоры.

На фестивале вы пошутили, что сами заплатили за работу в жюри "Пилота" - лишь бы смотреть сериалы. А какие из российских и зарубежных любите?

Сергей Светлаков: Ну тут я не эстет, наверное. "Карточный домик", "Молодой Папа", "Чернобыль" - это флагманы. И спасибо городу Иваново и фестивалю "Пилот", на котором благодаря своему "жюрению" я увидел старт 17 новых отечественных сериалов...Это было крутое погружение и общение с приятными профессиональными людьми.

Зовут ли вас сниматься в зарубежных сериалах?

Сергей Светлаков: Конечно! Меня очень ждут на рынке Монголии и Индии. ...Язык подтяну только немного.

У вас на канале СТС вскоре выйдет новое шоу. О чем оно и что еще в планах?

Сергей Светлаков: В октябре снимаем компанией "Свердловск" новое шоу для СТС - "Русские не смеются!". Эфир должен быть уже с 1 ноября. Очень наде­емся зрителям "зайдет" и полюбится этот формат, и людей, "которые не смеются", в стране станет меньше.

В нашем холдинге запускается своя интернет-площадка-"more.tv". Для нее готовим проект "Стендап Андеграунд" и новый сериал о том, как испортить жизнь самому себе. Пишем потихоньку сценарии для двух новых фильмов. Наде­юсь, всё у нас получится.

Между тем уже в ближайшее время Сергей Светлаков и Александр Незлобин представят на ТВ новое юмористическое шоу "Русские не смеются", в котором главная задача артистов-любителей - рассмешить тех, кто уверен, что ни за что не рассмеется их шуткам. В каждом выпуске разыгрывается миллион рублей.