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24.09.2019 14:08
Рубрика: Власть

Закон о штрафах за незаконные детские лагеря прошел II чтение в Госдуме

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении правительственный пакет законопроектов об обеспечении безопасных условий отдыха детей и пресечении незаконной деятельности в этой сфере.

Фото: Надежда Пащенко
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Согласно базовому законопроекту, предлагается до 1 июня 2020 года создать региональные реестры организаций отдыха и оздоровления детей. После указанного срока не внесенные в реестр организации не смогут оказывать услуги по обеспечению детского отдыха. Для включения в перечень необходимо предоставить информацию о проведенных проверках, наличии санитарно-эпидемиологического заключения и лицензий на медицинскую и образовательную деятельность. Исключить организацию из реестра смогут в случае систематических нарушений требований российского законодательства. Отметим, что к организациям отдыха детей и их оздоровления предлагается приравнять индивидуальных предпринимателей, оказывающих подобные услуги.

Кроме того, с учетом поправок, поступивших к документу ко второму чтению, будет установлена и административная ответственность за нарушение законодательства РФ в этой сфере (если организация, не включенная в реестр, оказывала соответствующие услуги, - прим. "РГ") в виде штрафа для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.

"Это достаточно серьезные деньги, которые, на наш взгляд, охладят пыл и избавят нас от таких "самопалов", которые, не имея на то оснований, организуют детский отдых, зачастую создавая реальную угрозу для жизни и здоровья детей", - отметил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Семья и дети Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии Отдых детей в летних лагерях
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