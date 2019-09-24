Запуск ракеты "Протон-М" перенесли на неопределенный срок

Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и коммерческими спутниками на борту отложен. Об этом заявили в "Роскосмосе".

"Потребовалась доработка и проведение дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком", - цитирует РИА Новости слова пресс-службы госкорпорации.

О новой дате запуска ракеты в "Роскосмосе" сообщат дополнительно.

Отметим, что запуск ракеты с космодрома Байконур с европейским спутником связи Eutelsat-5WB и американским аппаратом MEV-1 был запланирован на 30 сентября. Это пуск должен был стать рекордным по продолжительности выведения спутника - 15 часов 54 минуты (на 23 минуты дольше, чем при стартах Inmarsat-5 в 2013 и 2015 годах, - прим. "РГ").