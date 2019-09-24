Зеленский выразил надежду на скорые переговоры в "нормандском формате"

Украинский президент Владимир Зеленский высказал надежду на то, что встреча в "нормандском формате" состоится в ближайшее время и прояснит сроки окончания конфликта на Донбассе. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.

"Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращении наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать", - сказал Зеленский.

Ранее украинский президент заявлял, что Киев настаивает на проведении встречи в "нормандском формате" в сентябре. Он также отметил, что украинская сторона готовится к переговорам и разрабатывает план выполнения Минских соглашений с четкими сроками.