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24.09.2019 12:52
Рубрика: В мире

Зеленский выразил надежду на скорые переговоры в "нормандском формате"

Текст: Диана Ковалева

Украинский президент Владимир Зеленский высказал надежду на то, что встреча в "нормандском формате" состоится в ближайшее время и прояснит сроки окончания конфликта на Донбассе. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.

Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости
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"Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращении наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать", - сказал Зеленский.

Ранее украинский президент заявлял, что Киев настаивает на проведении встречи в "нормандском формате" в сентябре. Он также отметил, что украинская сторона готовится к переговорам и разрабатывает план выполнения Минских соглашений с четкими сроками.

В мире экс-СССР Украина Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
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