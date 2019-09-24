Зеленского не оказалось в списках выступающих на ГА ООН лидеров

Украинского президента Владимира Зеленского не включили в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН, которая проходит сейчас в Нью-Йорке. Об этом сообщает портал Strana.ua, который ознакомился с графиком выступлений.

Согласно наблюдениям издания, имя Зеленского не значится в списке глав государств, выступающих в главном зале ГА ООН. Соответственно, если украинский лидер и возьмет слово, то только в ходе так называемых общих дебатов, где право быть услышанными имеют ученые, журналисты, общественные деятели и активисты.

Отметим, что в прошлом году Петр Порошенко, бывший тогда президентом Украины, тоже выступал не в главном зале Генассамблеи, а на общих дебатах.

Ранее сообщалось, что Зеленский на полях ГА ООН встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, которая открылась сегодня, продлится до 30 сентября. Участие в ней примут 196 делегаций, в числе которых 91 глава государства, шесть вице-президентов, 45 глав правительств, пять вице-премьеров, 44 министра.