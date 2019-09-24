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24.09.2019 17:14
Рубрика: Культура

Зураб Церетели лично представит свои работы на выставке в Женеве

Текст: Мария Воронова

Народный художник России Зураб Церетели в Женеве представит выставку Monumental, в которую войдут полотна, вдохновленные Пабло Пикассо и Марком Шагалом. Экспозиция яркого представителя современного русского искусства откроется в галерее D10 Art Space 10 октября этого года и продлится ровно пять месяцев.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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"Зураб Церетели впервые лично представит в Женеве коллекцию своих картин", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Российской академии художеств, которую возглавляет признанный художник-монументалист. На выставке можно будет увидеть 93 работы, которые продемонстрируют многогранность творчества мастера. Среди них - полотна, вдохновленные творчеством великих учителей художника Пикассо и Шагала, с которыми Церетели познакомился во Франции в 1946 году. Швейцарская публика увидит произведения, выполненные в различных техниках: от шелкографии до росписи эмалью.

В начале 2019 года художник отметил 85-летие. В честь юбилея мастера по всему миру проходят его выставки: например, в начале года в престижной лондонской галерее "Саатчи" открылась экспозиция "Больше, чем жизнь", а в бакинском центре Гейдара Алиева поклонники художника могли познакомиться с выставкой "Possible Dimensions", запланированы экспозиции в нескольких городах России.

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