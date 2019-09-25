80 процентов россиян покупают поддельные кроссовки

Оборот рынка поддельной спортивной̆ обуви за год составил 77 миллиардов рублей̆ при аналогичном показателе для легального рынка в 157 миллиардов рублей, подсчитали в компании BrendMonitor.

Основную часть контрафактной продукции (70 процентов) продают на вещевых рынках (из них только 37 процентов - павильоны в торговых центрах, остальная часть реализуется на развалах, базарах и т.д). В итоге такие продажи за прошлый год принесли 54 миллиарда рублей.

Оставшиеся 30 процентов кроссовок реализуют через интернет. Среди них 16 миллиардов рублей составляют продажи через интернет-магазины, а еще 7 миллиардов - торговля в социальных сетях.

Стоимость брендовых кроссовок нередко может достигать 10-15 тысяч рублей. Подделки стоят на порядок ниже.

Как выяснилось, покупатели не только не опасаются подделок, но и активно ими интересуются. 80 процентам покупателей безразлична подлинность спортивной обуви.

Поколение "Z" вообще намеренно покупают контрафактные кроссовки (36 процентов опрошенных признались в этом).

Средняя стоимость пары контрафактных кроссовок составляет 2 400 рублей. Дороже всего подделки стоят в Москве - в среднем 2 900 рублей, в городах-миллионниках - 2 200 рублей, в городах с населением от 100 тысяч человек до миллиона - 2 тысячи рублей.