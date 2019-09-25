Новости

В Беларуси открывается сезон охоты на лосей и оленей 12:56
Юрий Лоза поделился "эротичным" фото с пляжа 12:56
В Норвегии загорелся российский траулер 12:52
В Беларуси проходят Дни исторической и духовной общности 12:40
В КБР нашли наконечники копий возрастом более 70 тысяч лет 12:32
Магнитная буря обрушится на Землю в выходные 12:30
80 процентов россиян покупают поддельные кроссовки 12:30
Зеленский назвал человека, который может на него давить 12:29
Посол РФ: У Балкан огромный потенциал для развития религиозного туризма 12:28
В бассейне пермской сауны мальчик отравился парами хлора 12:23
Совфед переизбрал Лебедева председателем Верховного суда 12:22
Создатель Рэмбо пришел в ярость от "Последней крови" 12:20
Чем удивят белорусов сокровища из музея Азова 12:17
На улицах Петербурга заметили бродячую лошадь 12:12
В США предложили опасный способ перехвата ракет "Циркон" 12:08
На ВДНХ покажут детенышей азиатской кошачьей акулы 12:06
Исследователи опровергли миф о "независимости" кошек 12:06
В приморском зоопарке медведица покалечила дрессировщицу 12:03
В Якутии задержали наркоторговца с Украины 12:03
Окей, Лаура: Skoda представила конкурента "Алисы" 12:03
Матвиенко: Правительство поддержало проект о запрете клеток в судах 11:57
К выходным в Москве потеплеет до +14 градусов 11:56
Сын и племянник Михаэля Шумахера выступят в гонках в Сочи 11:56
В Китае открылся самый большой в мире аэропорт 11:51
Знаток Михаил Скипский поддержал Александра Друзя 11:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
25.09.2019 12:30
Рубрика: Экономика

80 процентов россиян покупают поддельные кроссовки

Текст: Екатерина Ясакова
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Оборот рынка поддельной спортивной̆ обуви за год составил 77 миллиардов рублей̆ при аналогичном показателе для легального рынка в 157 миллиардов рублей, подсчитали в компании BrendMonitor.

Основную часть контрафактной продукции (70 процентов) продают на вещевых рынках (из них только 37 процентов - павильоны в торговых центрах, остальная часть реализуется на развалах, базарах и т.д). В итоге такие продажи за прошлый год принесли 54 миллиарда рублей.

Фото: ЦОС ФСБ/ТАСС
В России ужесточили ответственность за подделку документов

Оставшиеся 30 процентов кроссовок реализуют через интернет. Среди них 16 миллиардов рублей составляют продажи через интернет-магазины, а еще 7 миллиардов - торговля в социальных сетях.

Стоимость брендовых кроссовок нередко может достигать 10-15 тысяч рублей. Подделки стоят на порядок ниже.

Как выяснилось, покупатели не только не опасаются подделок, но и активно ими интересуются. 80 процентам покупателей безразлична подлинность спортивной обуви.

Поколение "Z" вообще намеренно покупают контрафактные кроссовки (36 процентов опрошенных признались в этом).

Средняя стоимость пары контрафактных кроссовок составляет 2 400 рублей. Дороже всего подделки стоят в Москве - в среднем 2 900 рублей, в городах-миллионниках - 2 200 рублей, в городах с населением от 100 тысяч человек до миллиона - 2 тысячи рублей.

Экономика Товары и цены
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВД поддержало идею о снижении ненаказуемого порога скорости
Палата представителей США начнет импичмент Трампу
В МИД РФ назвали позором отказ США выдать визы дипломатам из России
Эстония отменила бесплатный безвиз для граждан Украины
Россия увеличила дальность морской ядерной ракеты