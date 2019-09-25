Абэ призвал реформировать Совбез ООН

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на общеполитических дебатах высокого уровня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил о необходимости проведения реформы Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

"Для ООН, которая проделала путь в три четверти века с момента своего образования, совершенно необходима структурная реформа, в особенности - Совета Безопасности", - цитирует ТАСС слова главы японского правительства.

Абэ отметил, что Япония будет принимать участие в выборах непостоянных членов организации в 2022 году и "рассчитывает приложить усилия в качестве непостоянного члена СБ ООН при поддержке многих стран". Обратив внимание на внесенный Японией вклад в борьбу с преступностью, развитие образования и повышение роли женщины в обществе, премьер-министр добавил, что Токио будет добиваться расширения состава постоянных членов СБ ООН в долгосрочной перспективе.

Отметим, что разговоры о реформе Совета Безопасности ООН идут еще с начала 1990-х годов. О необходимости изменения структуры организации не раз упоминали мировые лидеры, включая президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендру Моди. В настоящее время СБ ООН состоит из пяти постоянных членов с правом вето (Россия, Китай, Великобритания, США и Франция), а также десяти непостоянных.