Благодарности Госсекретаря Союзного государства удостоен Александр Таранда

Про таких, как Александр Михайлович, говорят: сто процентов надежности! Уже двадцать лет - с момента выпуска первого номера нашей газеты - он в союзном строю: первый заместитель шеф-редактора, а по сути - руководитель белорусской части редакции. Москва знает: если Таранда пообещал что-то сделать, можно не сомневаться - интервью или репортаж из Минска (Витебска, Гродно, Бреста и т.д.) придут в номер точно в срок, с тонкой профессиональной редакторской правкой и звонким заголовком.

Так уж учили его на факультете журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Не случайно талантливого выпускника распределили на работу в главное агентство Советского Союза "ИТАР-ТАСС". А потом позвала малая родина - и уже двадцать лет параллельно работе в "СОЮЗе" Александр Таранда трудится в должности заместителя главного редактора центральной газеты Беларуси "СБ. Беларусь сегодня".

На днях благодарность нашему коллеге объявил Государственный секретарь Союзного государства. Церемония прошла в Минске, в представительстве Постоянного Комитета. Лично вручая награду, Григорий Рапота отметил:

- Благодарность объявлена Александру Таранде за многолетнюю работу, значительный вклад в нашу общую деятельность по развитию союзной интеграции. Без информационного сопровождения она была бы невозможна. Вы работаете на этой ниве с момента основания газеты "СОЮЗ. Беларусь - Россия". Постоянный Комитет, награждая вас, отмечает тем самым ваш труд, вложенный в формирование общего информационного пространства Беларуси и России.

Все журналисты "СОЮЗа" с удовольствием присоединяются к этим добрым словам.