В мире
25.09.2019 16:00
Текст: Ольга Герасименко (gerasimenko@rg.ru)
Союз. Беларусь-Россия - № 35(903)

Наш человек в "СОЮЗе"

Благодарности Госсекретаря Союзного государства удостоен Александр Таранда
Про таких, как Александр Михайлович, говорят: сто процентов надежности! Уже двадцать лет - с момента выпуска первого номера нашей газеты - он в союзном строю: первый заместитель шеф-редактора, а по сути - руководитель белорусской части редакции. Москва знает: если Таранда пообещал что-то сделать, можно не сомневаться - интервью или репортаж из Минска (Витебска, Гродно, Бреста и т.д.) придут в номер точно в срок, с тонкой профессиональной редакторской правкой и звонким заголовком.
Григорий Рапота, вручая благодарность, отметил, что без информационного сопровождения невозможна никакая интеграция. Фото: Алексей Столяров. Григорий Рапота, вручая благодарность, отметил, что без информационного сопровождения невозможна никакая интеграция. Фото: Алексей Столяров.
Григорий Рапота, вручая благодарность, отметил, что без информационного сопровождения невозможна никакая интеграция. Фото: Алексей Столяров.

Так уж учили его на факультете журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Не случайно талантливого выпускника распределили на работу в главное агентство Советского Союза "ИТАР-ТАСС". А потом позвала малая родина - и уже двадцать лет параллельно работе в "СОЮЗе" Александр Таранда трудится в должности заместителя главного редактора центральной газеты Беларуси "СБ. Беларусь сегодня".

Фото: Постоянный комитет Союзного государства
Григорий Рапота презентовал в Гамбурге магистраль Петербург - Минск

На днях благодарность нашему коллеге объявил Государственный секретарь Союзного государства. Церемония прошла в Минске, в представительстве Постоянного Комитета. Лично вручая награду, Григорий Рапота отметил:

- Благодарность объявлена Александру Таранде за многолетнюю работу, значительный вклад в нашу общую деятельность по развитию союзной интеграции. Без информационного сопровождения она была бы невозможна. Вы работаете на этой ниве с момента основания газеты "СОЮЗ. Беларусь - Россия". Постоянный Комитет, награждая вас, отмечает тем самым ваш труд, вложенный в формирование общего информационного пространства Беларуси и России.

Все журналисты "СОЮЗа" с удовольствием присоединяются к этим добрым словам.

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