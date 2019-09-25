Благодарности Госсекретаря Союзного государства удостоен Александр Таранда

Так уж учили его на факультете журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Не случайно талантливого выпускника распределили на работу в главное агентство Советского Союза "ИТАР-ТАСС". А потом позвала малая родина - и уже двадцать лет параллельно работе в "СОЮЗе" Александр Таранда трудится в должности заместителя главного редактора центральной газеты Беларуси "СБ. Беларусь сегодня".
На днях благодарность нашему коллеге объявил Государственный секретарь Союзного государства. Церемония прошла в Минске, в представительстве Постоянного Комитета. Лично вручая награду, Григорий Рапота отметил:
- Благодарность объявлена Александру Таранде за многолетнюю работу, значительный вклад в нашу общую деятельность по развитию союзной интеграции. Без информационного сопровождения она была бы невозможна. Вы работаете на этой ниве с момента основания газеты "СОЮЗ. Беларусь - Россия". Постоянный Комитет, награждая вас, отмечает тем самым ваш труд, вложенный в формирование общего информационного пространства Беларуси и России.
Все журналисты "СОЮЗа" с удовольствием присоединяются к этим добрым словам.