Большинство россиян, уходя в отпуск, продолжают думать о работе

Согласно соцопросу почти треть россиян продолжают выполнять свою работу, находясь в отпуске: отвечают на звонки, проверяют почту. Чуть меньше половины (49%) берутся лишь за срочные дела, а полностью отдыхают от работы лишь 22%. А вы отдыхаете в отпуске, спросили мы наших белорусских читателей?

Тамара Лисицкая, литератор, радиоведущая:

- Моя работа - не офисная, не регламентированная. Тексты, сценарии, отслушивание музыки, креатив по разным поводам. Это невозможно выключить в пятницу вечером и включить в понедельник утром. Оно всегда. И точно так же это невозможно выключить в первый день отпуска и потом запустить в первый рабочий день. Никогда не знаешь, в какой момент тебя накроет идеей. Итог - технически я еду в отпуск, но с ноутбуком. По дороге продумываю базу, а потом нахожу где-то под пальмой интернет и уже там оформляю все мысли в буквы. Это иногда выматывает, но иначе уже не могу. Думаю, что просто так в отпуске, без всяких задач, мне будет невыносимо скучно.

Ирина Глинская, заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

- Обязательно отдыхаю! Организму нужно восстанавливаться. Иначе можно загнать себя в совершенно неприятную ситуацию, начиная от развития синдрома хронической усталости до обострения различных хронических заболеваний… А предпочитаю сочетанный отдых. Как правило, это море плюс туристические экскурсии. В первую очередь именно новые впечатления дают толчок, чтобы работать целый год до следующей поездки.

Иван Айплатов, дизайнер одежды:

- У меня отпуска не было уже два года. Бывают поездки, которые не связаны с работой. Например, на какие-то выставки, модные показы. Для меня это тоже отдых. Но с полноценным отпуском его не сравнить. Если же предоставляется возможность вырваться с семьей на пару недель на море или, например, в горы, стараюсь ограничить все общение по рабочим вопросам, просматриваю разве что электронную почту. Отпуск для того и нужен, чтобы хорошо отдохнуть, а потом с новыми силами вернуться к любимому делу.

Дина Гесь, кандидат биологических наук, пенсионерка:

- Я считаю, что во время отпуска нужно отдыхать. Давать возможность мозгу переключиться с одного занятия на другое. Свои отпуска, например, старалась с семьей проводить. Часто с мужем и детьми ездили на море, в Севастополь. Хотя, конечно, есть ученые, которые и на время отпуска от работы полностью отвлечься не могут. Едут на дачу, отдыхают от привычного рабочего ритма, но науку не бросают, пишут научные труды. Потому и добиваются высоких успехов.