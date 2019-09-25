Борис Джонсон "сбежал" с Генассамблеи ООН

Спустя всего несколько часов после своей пламенной речи перед мировыми лидерами на сессии Генеральной Ассамблеи ООН британский премьер Борис Джонсон, сравнивший себя у трибуны с древнегреческим героем Прометеем, а "брекзит" - с огнем, был вынужден в спешке покинуть Нью-Йорк. Ведь Верховный суд Соединенного Королевства признал его решение о приостановке работы парламента незаконным.

"Я очень уважаю нашу судебную систему, но не думаю, что это решение суда (о признании приостановки работы британского парламента незаконной. - Прим. "РГ") было правильным", - сказал Джонсон журналистам перед отлетом. Однако несмотря на внешнее спокойствие и смиренность премьера, британские СМИ сообщают, что он был "чрезвычайно зол" на судей. Негодовали и его сторонники. Как пишет газета Daily Mail, во время телефонной конференции кабинета министров Великобритании лидер палаты общин Джейкоб Рис-Могг обвинил Верховный суд страны в "конституционном перевороте". "Кто управляет этой страной? Суды хотят сказать, что теперь будут управлять они? Будет очень интересно посмотреть, как общественность это воспримет", - заявил политик.

И хоть Джонсон неоднократно повторил, что вердикт Верховного суда для него ничего не меняет и ни в какую отставку, как того требует оппозиция, он уходить не собирается, для Великобритании решение высшей судебной инстанции страны стало настоящей юридической "революцией". Как объяснил британский адвокат Джонатан Сампшн на страницах The Times, проблема злоупотребления властью в Соединенном Королевстве носит характер политический, а не юридический, поэтому Фемиде вмешиваться не положено. Однако в случае с Джонсоном именно ей пришлось выступить в роли арбитра в отношении того, какие мотивы для политических действий исполнительной власти являются достаточно вескими, а какие - нет. Напомним, что Джонсон объяснил приостановку работы законодателей тем, что новому правительству нужно было разработать программу действий, которую королева традиционно зачитывает в виде тронной речи, открывающей новую сессию парламента. По мнению Верховного суда, пять недель, которые отвел на разработку программы Джонсон, были неоправданно длинным сроком в такой ответственный для страны момент, тем более что на подготовку речи для королевы уходит намного меньше времени.

Однако решение суда отнюдь не запрещает Джонсону приостановить работу парламента еще раз. Оно и не является концом его правления. Вот что говорится в тексте вердикта касаемо будущего положения премьера: "Нам не ясно, должны ли быть совершены какие-либо шаги со стороны премьер-министра". На все - воля парламентариев. Они могут решить попытаться ужиться с Джонсоном, а могут провести вотум недоверия. Оппозиция, конечно же, настаивает на втором варианте. Сам премьер предлагает ей объединить усилия для проведения новых выборов. Однако главной целью Джонсона, по его собственному признанию, остается "брекзит". "Самое главное сейчас выйти из ЕС 31 октября, и ясно, что истцы в этом судебном деле намерены расстроить и остановить "брекзит", - сказал Джонсон.