Бывшего футболиста сборной Литвы нашли мертвым

Бывший нападающий сборной Литвы по футболу и один из самых результативных игроков литовского чемпионата Артурас Римкявичюс найден мертвым.

Литовские СМИ сообщили о смерти бывшего нападающего национальной сборной Артураса Римкявичюса. Тело 36-летнего мужчины было обнаружено вечером в понедельник в Каунасском районе. По предварительным данным завершивший карьеру футболист покончил с собой, однако эта информация до сих пор не подтверждена.

У Артураса Римкявичюса остались жена и две дочери, сообщает TV3.

Римкявичус завершил карьеру после череды травм в 2016 году. За свою карьеру он выступал в чемпионатах Литвы, Латвии, Финляндии, Греции и Брунея. Римкявичус в 2012 году установил рекорд чемпионата Литвы, забив 35 голов в сезоне. Всего же за карьеру в литовском чемпионате он поразил ворота соперников 117 раз. В составе сборной провел 7 матчей и записал на свой счет три забитых мяча.