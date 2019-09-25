Что означает начало процедуры импичмента против Дональда Трампа

Года полтора назад кто-то из особенно бдительных американских разоблачителей русского заговора написал: смотрите, как синхронно серьезные политические проблемы начались в Великобритании ("брекзит") и США (Трамп), двух лидерах свободного мира. Кому это выгодно? Путину. Так что совпадение, вероятно, не случайное. Если следовать этой восхитительной логике, то могущество Кремля продолжает расти на глазах. В один день - минувший вторник - по "лидерам свободного мира" нанесен двойной нокаутирующий удар.

Высшая судебная инстанция Великобритании признала незаконным решение Бориса Джонсона отправить парламент на каникулы накануне выхода из ЕС. Получается, что премьер-министр ввел в заблуждение королеву, поскольку это ее прерогатива по представлению правительства. Оппозиция дружно призвала к отставке главы кабинета. В Вашингтоне руководство Палаты представителей объявило о начале расследования в рамках процедуры импичмента президента США. Основания - якобы давление Трампа на президента Украины с элементами шантажа в телефонном разговоре: американский собеседник требовал от Зеленского открыть расследование против его наиболее вероятного соперника на выборах-2020 Джозефа Байдена.

В возможность импичмента Трампа едва ли верят даже его инициаторы, зато президент США теперь может выставить их безответственными политиками

Судьба этих двух начинаний может быть разной.

Борис Джонсон загнан в угол. Его курс на выход из ЕС 31 октября любой ценой натолкнулся на системный саботаж, а премьер, как оказалось, не имеет никакого хитрого плана, он просто рассчитывал на эффект "бури и натиска". В результате авторитет Джонсона подорван по всем направлениям, оппоненты перекрыли все варианты действий. Похоже, ему не остается ничего другого, кроме как пойти на новые выборы, но уже не до нынешнего крайнего срока по "брекзиту", а после очередной отсрочки на неопределенное время. Миссия провалена. Итог выборов вообще непредсказуем.

Последствия для Трампа менее очевидны. В реальность импичмента едва ли верят и его инициаторы - собрать нужное количество голосов в сенате, который контролируют республиканцы, практически невозможно. Для Демократической партии это способ превратить избирательную кампанию в очередной разбор персонального дела Дональда Трампа. И представить своего кандидата, пока предполагают, что именно Байдена, жертвой беспардонного и циничного сговора оппонента с иностранцами. То есть вторая серия "рашагейта", теперь с участием Украины.

Однако основания поспешного шага демократов выглядят шаткими. Все строится на анонимном осведомителе из спецслужб, который забил тревогу, ознакомившись с содержанием телефонного разговора. Транскрипта пока нет и неясно, почему руководство палаты решило столь безоговорочно поверить неким изложениям. Даже если спикер Нэнси Пелоси и ее соратники знают, что там содержится, вряд ли это прямые указания Трампа Зеленскому, скорее всего, обсуждение темы, которое можно интерпретировать по-разному. Чем и займутся юристы обеих сторон под оглушительную пропагандистскую канонаду, которой сильны американские либеральные круги. Но итог расследования по России, в раздувание которого демократы вложили все силы и энергию, скорее должен их обескураживать.

Трамп же, напротив, имеет возможность выставить своих оппонентов как безответственных политиканов, которые одержимы только личной местью и вытягиванием своего очередного непроходного кандидата. Если, конечно, в разговоре не содержится чего-то действительно вопиющего, но готовность Белого дома опубликовать нередактированную расшифровку вроде бы свидетельствует об уверенности в себе.

Страсти в Великобритании и США оставались бы внутренними делами соответствующих стран, если бы не втягивали в себя значительное количество государств, а в американском случае - весь мир. Разрушительный эффект британских конвульсий связан с институциональным статусом страны, ее членством в Евросоюзе. Режут по живому, так что эффект понятен. С Соединенными Штатами все масштабнее. Эта страна по многим причинам занимает столь важное место в мировой системе, что ее внутренние потрясения вызывают планетарный резонанс. Небольшой, но примечательный нюанс: как вести с американскими представителями серьезные разговоры, вообще теперь непонятно. Оказывается, все что угодно может быть вывалено наружу в угоду сиюминутным политическим интересам борющихся за власть групп.

В нынешней ситуации хочется даже посочувствовать Зеленскому. У человека и так проблем выше головы, а тут еще попал в жернова американской политической битвы на уничтожение, хотя сам он ко всей коллизии вокруг Байдена никак не причастен. Теперь же на него давят и те и другие, похоже на цугцванг: встать на чью-то сторону значит нажить лютого врага с другой стороны, а уклониться от участия в интриге - обидеть обе.

Мораль из этой пьесы непонятного жанра неоригинальна. Мир, в котором кто-то пытается безоговорочно доминировать, нежизнеспособен по многим причинам, сейчас мы воочию наблюдаем еще одну. Кризис и сумятица у гегемона всех вокруг горазды заляпать разлетающейся грязью. Полицентричный мир сложнее и временами рискованнее, но развитие событий в одной конкретной стране хотя бы не будет определяющим для всех остальных. А устраивать у себя дома отвратительный цирк - неотъемлемое право каждого народа.

Что такое импичмент президента США

Импичмент - процедура отстранения президента от должности, которая, согласно конституции инициируется в случае "государственной измены, взяточничества или иных тяжких преступлений и правонарушений", что оставляет широкое поле для трактовок.

Инициировать эту процедуру может только Палата представителей конгресса США через юридический комитет, который должен сформулировать и выдвинуть обвинение. Этот документ затем выносится на голосование всего состава нижней палаты, а для его утверждения достаточно простого большинства голосов. После промежуточных выборов 2018 года большинство в нижней палате перешло к демократам (235 из 435 мест), что и дало им ключи к началу процедуры импичмента. Но ключ к ее завершению лежит в сенате, который контролируется лояльными Трампу республиканцами (53 из 100 мандатов). Именно там проходят разбирательства по импичменту под председательством главы Верховного суда, по итогам которых сенаторы выносят свое решение. Для утверждения импичмента его должны поддержать не менее двух третей сенаторов, то есть 67 из 100.

Если упрощенно, то Палата представителей играет роль обвинения, а сенаторы выполняют функции жюри присяжных.

В истории США процедуру инициировали трижды. Двум президентам - Эндрю Джонсону в 1868 году и Биллу Клинтону в 1998 году - Палата представителей объявляла импичмент, но обоих спасло оправдательное голосование в сенате. А в 1974 году Ричард Никсон добровольно сложил полномочия перед лицом неминуемого импичмента из-за Уотергейтского скандала.

Подготовил Игорь Дунаевский