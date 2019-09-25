Что сподвигло опытного ЛОР-врача перебраться в тамбовский райцентр?

Год назад ЛОР-врач Юлия Вырупаева по семейным обстоятельствам переехала из Амурской области в тамбовский райцентр Уварово. И пока ни разу об этом не пожалела: мягкий климат, недорогое жилье, интересная работа. К тому же государство по программе "Земский доктор" выдало новоселам миллион рублей.

- На эти деньги мы купили квартиру, бытовую технику, мебель. В общей сложности потратили около 900 тысяч рублей. Здесь все гораздо дешевле, - улыбается Юлия Викторовна. Ее 37-тысячной зарплаты доктора в районной больнице и остатка правительственного гранта хватает и на жизнь семьи с двумя детьми, и на обслуживание небольшого кредита, взятого на переезд: из Благовещенска в Москву Вырупаевы прилетели на самолете. На еду для всей семьи уходит от силы тысяч 20 - если покупать на рынке, получается и свежее, и дешевле. Квартира оформлена на мужа, инвалида первой группы, поэтому коммунальная плата минимальная - 1400-1600 рублей в месяц. Еще порядка шести тысяч уходит на лекарства для мужа. 2360 рублей - ежемесячный платеж по кредиту. На одежду тратят немного: всю зимнюю привезли с собой. Небольшой профицит семейного бюджета оставляет возможность для развлечений - на зимних каникулах Вырупаевы всей семьей съездили в Москву, оставили там тысяч 70.

Докторской 37-тысячной зарплаты хватает и на жизнь семьи с двумя детьми, и на обслуживание небольшого кредита, взятого на переезд

Задумав поселиться в центре России, врач хотела попасть в небольшой уютный город, где люди живут и радуются. Оты­скался такой неожиданно: Юлия отправилась в паломническую поездку по монастырям, попутно заехала в тамбовский райцентр Уварово, где, она знала, требуется отоларинголог. Город ей понравился, поразили клены и ясени, которых в Забайкалье нет, обилие зелени и фруктов. Зашла в больницу, главврач пообещал работу и квартиру, рассказал о программе "Земский доктор", по которой можно получить миллион рублей. Вернувшись домой, Юлия Викторовна сходила к батюшке - тот благословил. И они поехали.

В Тамбов Вырупаевы прибыли в конце октября прошлого года. Главврач прислал на вокзал "скорую помощь", та доставила переселенцев в Уварово. По дороге глядели в окна и ахали: в Приамурье уже снег лежал, а здесь люди без шапок, деревья еще в листве. Переночевали в гостинице при больнице, на следующий день их повезли смотреть жилье. Приглянулась первая же квартира: чистая, двухкомнатная, с евроремонтом.

- Тут же выдали подъемные, 50 тысяч рублей. Больничный отдел кадров начал оформлять документы для "Земского доктора". Коллеги приходили в гости, приносили яблоки, картошку, соленья. Все оказалось так хорошо, что не верилось даже...

Радушие уваровцев объяснялось не только тамбовским гостеприимством - хотя и им тоже, - ЛОР-врача в больнице давно ждали. До приезда Вырупаевой прием из последних сил вела прежний отоларинголог, 85-летняя старушка, которую администрация чуть ли не на коленях умоляла не бросать больных.

Вскоре Вырупаевым выплатили миллион рублей. Они оставили служебную квартиру и купили собственную - в центре, у школы, в которую пошел сын Ваня.

- Больше всего мне нравится климат. Много грибов - я люблю их собирать. Детям рябина понравилась - они ее не видели никогда, а еще ежи - в Забайкалье их нет, а тут по улицам бегают.

По вечерам Юлия Викторовна гуляет. Говорит, не могу надышаться здешним воздухом. И цветами любуется: не ожидала, что они сменяют друг друга от месяца к месяцу.

- Мед вкусный, все хорошо пахнет. А праздники какие: вишневый фестиваль, яблочный. А еда! Я поправилась на несколько килограммов, - смущенно улыбнулась Юлия Викторовна.

Начался прием. Первым зашел паренек с жалобой на головную боль и насморк.

- Откройте ротик, скажите "А". - Врач сдвинула на глаз круглое зеркало-рефлектор. Потом посмотрела рентгеновский снимок. - У вас острый гайморит и носовая перегородка искривлена.

Выписала антибиотики. Со знанием дела подобрала лекарство и следующей пациентке.

- Очень хороший врач, мы такого сто лет не видели, - рассказала тем временем медсестра. - Всем помогает, остается после рабочего дня, если пациенты есть - особенно если ребенок. Консультируется с врачами из Тамбова, записывает своих больных к ним на прием. Старушки к ней потянулись из окрестных деревень - верный признак, что врач правильный.

Паспорт больницы

Уваровская центральная районная больница рассчитана на 276 коек круглосуточного пребывания. В состав больницы входят 13 фельдшерских пунктов и 2 амбулатории. Из 99 врачей семеро имеют высшую квалификационную категорию, 42 - первую. Средний возраст медиков составляет 45 лет.