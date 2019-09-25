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25.09.2019 12:00
Рубрика: Власть

ЦИК: Выборы 8 сентября прошли с наименьшим числом нарушений

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что Единый день голосования 8 сентября 2019 года прошел с небольшим количеством нарушений.

- Сделан очень существенный шаг. День голосования прошел с наименьшими нарушениями, если сравнивать с другими кампаниями в Единый день голосования, - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

И это несмотря на то, что кампания во многих регионах была конкурентная.

На сегодняшний день признаны недействительными итоги голосования по 15 избирательным участкам в 6 субъектах РФ. Это в республиках Крым, Тыва, Приморском крае, Московской, Орловской областях, в Санкт-Петербурге. Отметим, что всего участков по всей стране было открыто 50 тысяч.

- Несмотря на то, что результаты выборов подведены и можно начинать подготовку к следующему электоральному циклу, ЦИК продолжает рассмотрение жалоб и обращений, - отметила Памфилова.- Вы знаете, что мы трепетно к этому относимся, для нас это такая очень нервная точка. Поэтому пока все точки над i не расставим, мы не завершим этот процесс.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Элла Памфилова рассказала об уроках сентябрьской избирательной кампании

Она добавила, что ЦИК внимательно относится к этой работе, по ее результатам проведет работу над ошибками, "выводы будут сделаны и организационные, и кадровые".

В случае установления конкретных фактов серьезных нарушений ЦИК взаимодействует с правоохранительными органами. Последние возбудили и расследуют 12 уголовных дел по итогам выборов в Единый день голосования, также рассказала глава ЦИК. Она уточнила, что эта информация пока предварительная. По словам Памфиловой, уголовные дела возбуждены по широкому спектру статей УК, непосредственно с нарушением избирательного законодательства связаны три дела.

- Надеюсь, что это взаимодействие с правоохранительными органами все-таки выйдет на новый уровень по сравнению с нынешним, - добавила глава ЦИК. - Все-таки будем добиваться привлечения виновных лиц к ответственности. Это один из приоритетов.

Она подчеркнула, что любая безнаказанность рождает новые злоупотребления, нарушения закона. В связи с этим Памфилова предложила провести отдельную встречу или круглый стол с представителями правоохранительных органов, чтобы обсудить, "как совместно наводить порядок".

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Итоги выборов 8 сентября 2019 года
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