ЦИК: Выборы 8 сентября прошли с наименьшим числом нарушений

- Сделан очень существенный шаг. День голосования прошел с наименьшими нарушениями, если сравнивать с другими кампаниями в Единый день голосования, - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

И это несмотря на то, что кампания во многих регионах была конкурентная.

На сегодняшний день признаны недействительными итоги голосования по 15 избирательным участкам в 6 субъектах РФ. Это в республиках Крым, Тыва, Приморском крае, Московской, Орловской областях, в Санкт-Петербурге. Отметим, что всего участков по всей стране было открыто 50 тысяч.

- Несмотря на то, что результаты выборов подведены и можно начинать подготовку к следующему электоральному циклу, ЦИК продолжает рассмотрение жалоб и обращений, - отметила Памфилова.- Вы знаете, что мы трепетно к этому относимся, для нас это такая очень нервная точка. Поэтому пока все точки над i не расставим, мы не завершим этот процесс.

Она добавила, что ЦИК внимательно относится к этой работе, по ее результатам проведет работу над ошибками, "выводы будут сделаны и организационные, и кадровые".

В случае установления конкретных фактов серьезных нарушений ЦИК взаимодействует с правоохранительными органами. Последние возбудили и расследуют 12 уголовных дел по итогам выборов в Единый день голосования, также рассказала глава ЦИК. Она уточнила, что эта информация пока предварительная. По словам Памфиловой, уголовные дела возбуждены по широкому спектру статей УК, непосредственно с нарушением избирательного законодательства связаны три дела.

- Надеюсь, что это взаимодействие с правоохранительными органами все-таки выйдет на новый уровень по сравнению с нынешним, - добавила глава ЦИК. - Все-таки будем добиваться привлечения виновных лиц к ответственности. Это один из приоритетов.

Она подчеркнула, что любая безнаказанность рождает новые злоупотребления, нарушения закона. В связи с этим Памфилова предложила провести отдельную встречу или круглый стол с представителями правоохранительных органов, чтобы обсудить, "как совместно наводить порядок".