Пекинский международный аэропорт был открыт спустя четыре года после начала строительства, которое сочетало в себе инновационные и экологические методы. Аэропорт в полной мере воплощает задумку проектировщиков, поставивших во главу угла удобство пассажиров.

Первая в мире высокоскоростная альпийско-арктическая железная дорога, крупномасштабный проект - мост Сянган-Чжухай-Аомэнь, автодороги на участке мерзлого грунта и в пустыне, удаленные от берега глубоководные порты - в ходе строительства всех этих объектов, неизменно приходят на помощь инновации. Китайские строители, непрерывно преодолевая трудности, создали одно за другим "китайские чудеса". По мнению экспертов, нововведения в строительстве уже давно стали надежным подспорьем и движущей силой в развитии страны.

Теперь Пекин стал городом с двумя международными аэропортами. Согласно предварительным подсчетам, их общая пропускная способность превысит 250 миллионов человек в год. Это придаст огромный импульс экономическому развитию. Международный аэропорт Дасин постепенно превратится в важный транспортный воздушный коридор для стран "Одного пояса и одного пути".

По мере того, как будет открываться все больше международных авиалиний, ожидается дальнейшее повышение пропускной способности новой воздушной гавани. Планируется открытие рейсов в Северо-Восточную и Центральную Азию и Европу. Связи между странами, расположенными вдоль маршрута "Одного пояса и одного пути", станут более тесными, что позволит достичь общего процветания.