Деми Мур выпустила шокирующие мемуары, рассказав о том, что в 50 лет осталась "совершенно одинокой" у разбитого корыта. Ее дети не разговаривали с ней, ее звездная карьера и три брака разрушились, и она весила меньше 50 килограммов, пишет The Sun.

В своей новой взрывной автобиографии "Наизнанку" 56-летняя актриса призналась: "Я выглядела так, будто чувствовала, что я уничтожена". В 1990-х годах она была самой высокооплачиваемой звездой в Голливуде, а вместе с мужем, не менее знаменитым Брюсом Уиллисом, находилась в счастливом браке, который спустя 13 лет после свадьбы дал трещину.

"У нас был вихрь, сильное влечение, которое превратилось в полноценную семью, и все это в первый же год нашей жизни. Когда в отношения вмешался быт, я не поняла, действительно ли мы хорошо знали друг друга", - написала Деми Мур.

Они встретились на премьере "Крепкого орешка" в 1987 году, и Брюс сразу покорил Деми, осыпал ее вниманием и цветами, расточал комплименты и тратился на поездки на частных самолетах. С первого момента она подумала о нем, как об "очень галантном, по-своему шумном, настоящем джентльмене". У нее уже был за плечами пятилетний брак с музыкантом Фредди Муром, но когда Брюс импульсивно сказал ей: "Мы должны пожениться" во время посещения Лас-Вегаса, она незамедлительно согласилась на это предложение. По ее словам, она забеременела в первую брачную ночь 21 ноября 1987 года, и в августе следующего года родила первую из трех своих дочерей, Румер Уиллис. Скаут и Таллула появились на свет в течение последующих шести лет.

У обоих было трудное детство. Брюс с трудом преодолел сильное заикание, в то время как родители Деми из Розуэлла, штат Нью-Мексико, были алкоголиками, которые постоянно выясняли отношения, ссорились и воссоединялись.

В книге Деми Мур делает шокирующее признание, заявив, что мать продала ее на ночь неизвестному педофилу, когда ей было 15 лет за 500 долларов. Уже после свадьбы с Уиллисом Деми Мур отдалилась от своей проблемной матери Джинни, с которой стало все труднее общаться.

После того, как Деми и Брюс поженились в 1987 году, Джинни Мур была арестована за вождение в нетрезвом виде, едва не умерла от передозировки и продала бульварным медиа истории об ее отношениях с Деми, которая вычеркнула ее из своей жизни и игнорировала ее в течение восьми лет.

После рождения Таллулы в 1994 году Деми и Брюс снялись в восьми фильмах каждый в течение двух лет, что, по ее мнению, лишь продлило их неудачный брак. Она заметила растущую "амбивалентность" с его стороны в отношении их брака, и что еще хуже, начала видеть в Уиллисе черты, похожие на признаки ее проблемной матери.

Деми Мур пишет: "Они оба были непредсказуемыми, а иногда и импульсивными, и это заставляло меня чувствовать себя неуверенно в своем положении. Я никогда не знала, в каком он настроении или изменится ли его чувства ко мне со дня на день". В 1998 году она помирилась со своей умирающей матерью, и в то же время подала на развод, который казался ей неминуемым.

В 40 лет Деми влюбилась в актера Эштона Катчера, который был на 15 лет младше ее. Она пишет о том, как ее "родственная душа" оставляла свои посты на его страничке в соцсети, в которых говорилось: "Помните, что вы волшебны".

В течение первого года их бурного романа они были так полны решимости родить ребенка, несмотря на возраст Деми, что решили прибегнуть к процедуре ЭКО.

Однако актриса забеременела естественным образом в 2003 году, в возрасте 42 лет. К сожалению, пара потеряла не рожденного ребенка в шесть месяцев. После этого Деми Мур, которая не употребляла алкоголь в течение 20 лет, снова начала пить и обвиняла себя в этой потере.

Пара, которая следовала духовным учениям каббалы, затем прошла лечение от бесплодия, но при каждой неудачной попытке забеременеть она вновь переживала смерть не рожденного ребенка.

Деми теперь признает, что она "упустила из виду" своих троих дочерей. Она также узнала об измене Катчера. Затем он обманул ее во второй раз. В какой-то момент, когда Деми подсела на алкоголь и болеутоляющее средство, Катчер опозорил ее, обнародовав фотографию, на которой она выглядела крайне плохо. Когда она простужалась, по ее словам, муж не предлагал ей помощи и не выражал сострадания.

Несмотря на их раскол в 2011 году, Деми говорит, что она благодарна Эштону, который сейчас женат на актрисе "Черного лебедя" Миле Кунис. После развода с актером Деми прошла через жесткое испытание. На одной вечеринке у нее случился приступ, вызванный вдыханием закиси азота во время курения синтетического наркотика. Эта история оказалась в заголовках газет, и дочери три года избегали ее. Только после терапии и реабилитации они примирились.

Теперь Деми верит, что период одиночества, хотя и тяжелый для того времени, позволил ей "исцелить" своих личных демонов.