Chanel, две сумочки сразу, поменьше и побольше - новый тренд сезона.

Осень - время слегка унылое, особенно в наших широтах.

Небо хмурое, одежда темная, выражения лиц соответствующие. Дизайнеры призывают внести в такое настроение долю озорства и иронии.

Аксессуары теплых цветов или с интересными деталями - лучшие в этом помощники. Что еще удобно - продолжается победное шествие унисекса. Вещи, недавно считавшиеся мужскими, теперь можно запросто увидеть в женском гардеробе, а смелые цвета - в коллекциях для мужчин.